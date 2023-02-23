功夫茶：香江運滯乜都跌　天降鐵枝是人禍

抬棺材甩褲，失禮死人！阿哥！跌褲係尷尬，失禮死人好閒啫，之但係有啲嘢，一甩一跌，分分鐘會攞命！呢，旺角尋日下午兩點幾，就發生鐵枝從高空墮下，擊斃一名路過老婦！天降橫禍，行行吓街就咁冇咗條命，究竟係佢唔好彩，或者係香江運滯？點解唔係天降橫財而係攞命鐵枝？

是咁的：老婦途經長旺道一幢大廈對開一海鮮檔，上址突然有鐵枝從高處墮下，擊穿店舖帆布簷篷，老婦猝不及防，慘被鐵枝擊中並插着頭部，當場流血倒地，途人見狀協助報案。救護員接報趕至，將昏迷事主送院搶救，惜其後傷重不治。

現場所見，上址一幢大廈外牆搭建棚架正進行工程，懷疑涉事鐵枝由該處墮下。據附近店舖職員陳先生表示，佢只見該名老婦頭部插着鐵枝，當場瞓低冇任何反應。佢形容鐵枝頗長，大部分已插入老婦頭部。據佢了解，一名青年事後替老婦急救，但亦無補於事。陳先生指死者當時並非買餸，事發時現場人流唔算多！

「運交華蓋欲何求」？大文豪魯迅話自己運滯，仲有乜可求呢？而呢位老婦人若然唔係去買餸，只係偶然路過，竟遭長鐵枝擊中，穿過簷篷直插天靈蓋，就咁蒙死神所召，究竟係運滯定係人禍？事件仍在調查中，功夫茶不多揣測，之不過，現場既有外牆搭建棚架在進行工程，而樓下卻係有攤檔行人來來往往，照道理高空工作，又有大支鐵枝運送，又豈能不做足安全措施？地盤意外往往亦係咁，是以高空墮物傷人、殺人，更多時係有關當局監管不足，罰則輕微，咁就出事，你話係運滯定係人禍？

講開又講，呢排香港似運滯，乜都跌！唔好話強積金長期見紅，打工仔嗰舊退休老本跌到阿媽都唔認得！呢嗱，除咗運滯仲當黑、濕滯，竟然連公院手術室嘅大型手術燈連支架都突然從天花跌落嚟！阿哥，又係大話夾好彩，咁啱當時手術室並無進行手術，否則後果不堪設想，只係一名麻醉助理被擊中肩膊受傷。事後又話製造商無通報去年美國失螺絲事件；又話經檢查全數50支同品牌燈，有16支可能存在風險！總之，無論逛街、外出買餸都要多啲仰望天空，以防有高空墮物！

唔好話港人迷信，近排香港確運滯，乜都可以跌一餐，19日觀塘協和街3歲女童探表姊墮樓搶救不治，接着21日上環又有3歲男童疑從一樓走廊墮下送院。3日內兩宗幼童墮樓！俗語話：「時來風送滕王閣，運去雷轟薦福碑」，依家似運去噃，乜鬼都跌一餐！靚女跌膊甩帶就話驚艷啫，可是天降嘅全都唔老利，分分鐘仲頭頭碰着黑！撞板多過食飯，撞鬼都唔出奇！