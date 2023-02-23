烏克蘭總統澤連斯基在歐洲議會指斥俄羅斯是在攻擊歐洲的生活方式。但是，甚麼是歐洲生活方式或歐盟政客所提的歐洲價值呢？

在經濟、軍事與政治的衝突之外，俄羅斯亦在回應來自歐美的文化攻擊，總統普京在剛發布的國情咨文中，除了表達軍事、政治的立場外，還強調俄羅斯的文化主權，指斥歐美在攻擊俄羅斯文化、俄羅斯東正教會和其他傳統宗教。他用歐美本身的例子，來證明它們提倡和企圖強加於其他國家的生活方式或價值是如何的不堪，指歐美把家庭、文化與傳統的認同摧毀，變態與對兒童的侵犯都宣揚為社會價值，並在演講中舉英國聖公會計劃把上帝改作為性別中立者為例。

在普京言論的背後，有着俄羅斯議會的支持。去年10月，俄羅斯議會立法禁止任何非傳統的性關係的公開傳播。在此之前，原來的法律只禁止此類資訊向未成年人傳播。普京只是代表俄羅斯社會大多數的價值取向，並以此來對抗來自歐美的滲透，捍衞俄羅斯的傳統社會體制。

對歐美自由主義者來說，個人和個人的自由超越一切，甚至要摧毀千百年來人類社會依據生物特性而來的社會認同，不惜同時摧毀建基在這樣社會認同上的一切社會政治架構與價值，抹殺性別分類便是這樣極端自由主義者的人性解放，沒有男女之分，或任何人任何時候都可改變其性別分類，不需要生物學的調整，僅只一念之間。個人的極端自由且要全社會接受、跟從，向未成年的兒童、青少年洗腦，將他們改造。

嚴格地說，這是一場顛覆人類社會的革命，卻在西方社會用改革形式逐步推行，並以此強加於其他社群、國家與社會。普京與俄國的反對，雖說結合於烏克蘭戰爭帶有特殊的政治意義，用俄國傳統宗教社會價值對抗西方與烏克蘭所稱的歐洲生活方式，但根源更深。普京與俄羅斯的主張同時見諸波蘭與匈牙利政府，是東歐俄羅斯的傳統價值與來自美國西歐文化價值的對壘。如中國所說，這變成從美國而來的文化霸權攻擊。可這種主張即使在美國與西歐社會，亦有頗為強大的反對。

普京與俄羅斯議會的定位，代表傳統社會與極端自由主義和LGBT+的對抗，後者被視作強加於人的極端主義價值，亦未必可代表歐洲生活方式，或人類社會發展的目標。