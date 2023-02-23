中國40多年的改革開放，是中國共產黨在馬克思主義指導下，堅持和摸索中國特色社會主義發展道路，走強國富民之路，實現中華民族偉大復興的自我革命。在這場革命中，不可避免地會出現黨內外的政治立場、理論觀點、思想文化、意識形態的分化鬥爭，會有美國西方政治圖謀改變中國的影響和滲透，他們會因此培植拉攏一些在黨政軍、文化思想、教育領域的內應力量，出現一批反共恨中的親美分子，內外呼應讓中國改變顏色。

這些人40年來隨着改革開放的深入，隨着美國西方交流影響、滲透的擴大，已在各自領域佔據了一些重要的位置，成為美國西方的代言人，歪理邪說的傳播人。他們有高學歷，有學術包裝，有專家招牌，有體制內身份，他們「為國事天下事發聲」，自封是「公共知識分子」。然而，這些「公知」的風光近些年不再，因為國內外的政治形勢變了，中共堅持走中國特色的社會主義道路，就不能允許他們繼續販賣美國西方的歪理邪說，此其一。

中國大踏步的進步和強盛崛起，與美國西方的衰落、混亂形成鮮明對比，老百姓不再相信他們鼓吹的「中國必須跟着美國西方走才能發展」的胡說八道，此其二。

這些年中美開打國運之戰，美國為了「美國優先」、為了在中國面前稱王稱霸、為了打垮中國，卑鄙手段無所不用其極，這些「公知」喪失起碼的國家民族立場，為美國搖旗吶喊，幫美國對中國施壓，給美國人「帶路」，出謀劃策擊準中國軟肋，漢奸嘴臉昭然若揭，比美國還憎恨中國，此其三。

在這類「公知」中有一位女教授，曾在中共培養高幹的最高學府任職，早年信仰馬克思主義，後來信了美國價值觀，在她眼裏，中國若不按照美國那套價值理論改變政治制度，就幹啥都錯，就是「獨裁暴政」。兩年前她跑到美國，要求美國對華實施禁令，並制裁中國官員，從「公知」墮落成叛徒、墮落成漢奸。嗚呼！此乃時代產物也。