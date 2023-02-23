在俄烏戰爭即將屆滿一周年之際，中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪問俄羅斯，這是其歐洲之行最後一站，自然備受國際關注，尤其牽動華盛頓敏感神經。美國官員最近不斷渲染中國可能向俄羅斯提供「致命性援助」，國務卿布林肯更以此向王毅施壓，警告會造成「嚴重後果」。聽得出來，老美確實很焦慮，因為他們知道一旦中國出手援俄，局勢馬上就會改觀，美西方注定吃不了兜着走。俄羅斯以一敵數十尚且不落下風，若中國出手相助，更將如虎添翼，老美豈能不焦慮？

有俄國官員也許是故意放話給華府聽，指中俄關係是多方面的，本質上是「結盟」的。老美最怕的就是中俄結盟，自己拉幫結派視為理所當然，中俄結盟就是十惡不赦，這就是他們的雙重標準。實際上中方已多次重申「三不原則」，不結盟、不對抗、不針對第三方，對俄烏衝突的立場也一直是勸和促談。美國不斷拿中俄關係做文章，千方百計挑撥離間，分明是以小人之心度君子之腹，只能枉費心機。

正如中國外交部發言人指出，源源不斷提供武器的是美方而不是中方，美方沒有資格對中方發號施令，中國也從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。實際上，王毅日前在慕尼黑安全會議上的發言以及和布林肯的非正式接觸，已充分表達中方態度和立場，如果老美還是聽不懂，那就應該去測一測智商。

當然，中俄不結盟，並不表示不能保持密切合作。面對世界百年未有之大變局，俄羅斯固然需要中國，中國也離不開俄羅斯，雙方沒有結盟勝似結盟，合作關係已上升到歷史新高度。而這恰恰是美國一手造成，若不是它咄咄逼人，到處製造亂局，中俄不會因為面臨共同威脅而愈走愈近。老實說，如果有一天中俄真正結盟，加上伊朗、北韓等同樣受美國打壓的國家組成統一戰線，那才是美帝霸權的最大噩夢。

總而言之，面對美國的倒行逆施和反覆無常，連一個小小氣球也炒得沸沸揚揚，中國已徹底丟掉幻想，將更加堅定地走自己道路，也將更加堅定地與俄羅斯等志同道合的國家合作。美國脅迫施壓也好，遏制圍堵也罷，悉隨尊便，反正中國人早就習慣了。過去中國尚且不怕美國封鎖，何況是現在？不妨放長雙眼看看誰能笑到最後。