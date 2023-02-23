日本早前宣布加入「搶人才」行列，向高薪高學歷人士和畢業於全球百強大學的年輕人招手，前者居日滿一年已可獲居留權，對比港府的出招力度明顯強得多。當時本欄已經預言，香港針對高端人才的措施，只吸引內地專才。果不其然，曾因「基因編輯嬰兒」事件，在內地非法行醫罪成判囚3年的內地科學家賀建奎，獲批准以「高端人才通行證計劃」到港，引發軒然大波。

勞工及福利局表示，將調整「高才通」申請流程，申請人須申報是否有刑事定罪紀錄。而入境處亦宣告賀建奎簽證無效，並會進行刑事調查。事件究竟是有人刻意隱瞞刑事紀錄，還是內地「放人」太寬鬆，以致港府「收人」不虞有詐，現在還未弄清楚，但搶人才變成「招監躉」會否只是冰山一角，不能不令人擔心。

香港是國際城市，搶人才固然要對準內地高端人才，同時亦應放眼世界。但無可否認的是，隨着中美角力愈演愈烈，香港對歐美人才來說已不及過往吃香。有統計指，過去兩年最少有15,000名在港美國人離開香港；統計處數字亦顯示，在香港設地區總部的境外公司前3名中，佔比分別為中國（17.79%）、美國（17%）、日本（15%），美國公司駐港地區總部數目較中國公司少，是31年來首次，也是自2002年來最少。

由此可見，香港搶人才不能囿於固有思維，一雞死一雞鳴，並非來自歐美才算是人才，一帶一路國家、印度以至俄羅斯、中東，一樣有人才。當然，搶人才之餘，最重要是把關，否則盲搶一票罪犯來港便得不償失。問題是，賀建奎事件由傳媒揭穿，反映港府對其背景懵然不知，對於來自其他地方的「人才」，港府有何審查背景機制，實在令人疑問。