俄羅斯與烏克蘭戰爭已經持續一年，近日盛傳中國將會牽頭，嘗試為俄烏兩國帶來和平轉機。這場仗最終可能沒有贏家，再打下去只會全球皆輸，如今談和也是恰當其時，更可以讓美國、中國、俄羅斯和烏克蘭，4國都各得其所。

美國肯定希望停戰，雖然華府亟欲壓制俄、中兩國的發展，但是壓制過程必須風險可控。今趟美國透過烏克蘭去打這場代理人戰爭，風險終究太大，弄不好隨時會釀成核戰，因此，拜登政府定然想盡快開展和談。

俄羅斯也想休戰，因戰事曠日持久，早已超出總統普京的預期，勉強堅持，俄國早晚會吃不消。2022年的冬季出奇地溫暖，歐洲沒有出現大規模的能源危機，天然氣價格比高峰期回落超過八成，甚至已低於俄烏戰爭爆發之前。莫斯科本想透過出售高價能源，以維持戰爭開銷，這個如意算盤再難打響，故普京政府會渴望停戰，當前只欠一個下台階。

烏克蘭在戰爭中損失至巨，更加希望早日停火，可以重建家園。至於中國，表面上這場戰爭事不關己，大可以袖手旁觀，坐收漁翁之利，但細意斟酌之下，如果北京能夠在這個時候站出來，擔當起調停人的角色，好處也是不可勝計，尤其是可以粉碎歐美國家近年的惡意抹黑。

西方世界正不停造謠，說中國將會效法俄羅斯進侵烏克蘭的模式，出兵收復台灣。若然中國可以把握機會，促成今趟俄烏和談，就是向全世界發出信號，北京熱愛和平，更加是和平的使者，如此一來，歐美再想向中國潑髒水，亦是徒然。

不過，即使中國願意牽頭，俄烏談判之路，仍是路漫漫其修遠兮，不知何日方能成功。