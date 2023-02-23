聯合國官方傳媒引述世界氣象組織指，全球每日有近900個地點施放近千個氣球，用以收集數據，協助氣象學家進行預測和預報風暴，報道強調氣象氣球數十年來發揮着關鍵作用。這是對美國出動戰機擊落中國氣球的一次狠狠打臉，亦直線抽擊了沒有誠實使用人腦的舔美黃人。

虧美國國務卿布林肯出席德國慕尼黑安全會議期間，與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅會談時，搬出不能接受中國高空偵察氣球在美國領空侵犯美國主權及違反國際法來說事，又說中國氣球計劃遍及五大洲的逾40國領空。然而，美國北方司令部司令范赫克早前表示，中國間諜氣球於特朗普政府時期和拜登政府初期曾多次飛入美國領空，如果中國真如美國眾議院軍事委員會主席羅傑斯所說的極具毀滅性，包括美國在內的逾40國何故仍是無穿無爛，這是哪碼子的極具毀滅性？

再說，美方仍未對外展示具說服力的證據以支持其對中方所作的指控，只不斷以不盡不實的說話來洗世上無知者的腦，加拿大、日本是被催眠了的例子，有理沒理將氣球入了中國數，對美方打下數個與中國無關的氣球卻視若無睹，說明了美國深諳公關宣傳伎倆中，只要一經抹黑，往後再多的裝模作樣，也改變不了人們先入為主的觀感，卻可拿貌似轉趨溫和的改變來向中方展現一副理性談判的態度，完全符合老美說一套做一套的陰冷作風。

可憐那些緊跟在老美後方唯唯諾諾的黃人KOL，早前還聲嘶力竭斷定氣球是軍用，美國報稱打落了與政府無關的氣球，即改稱「製作氣球技術，美國說屬不先進之事，我相信。在2023年而言，既然這些技術不先進，意味在民用層面普及了。」舔美黃人與其所舔對象同樣醜怪。