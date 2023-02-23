美國參議員魯比奧聯同參議員默克利，日前再次提交《香港經濟貿易辦事處認證法案》的草案，要求總統拜登每年認證和審視香港駐美經貿辦的外交地位和特權，若不獲通過，經貿辦須於6個月內終止運作，或削弱本港對國際的吸引力。中國外交部批評上述議員和法案，指經貿辦事處是港府在海外設立的經貿機構，助擴大香港與有關國家及地區的經貿務實合作，是互利共贏的事。香港是美國最大經貿順差來源地，美國借香港金融市場分享涉及天文數目的金融服務利益，美方此舉只會搬石頭砸自己腳。

香港經貿辦主要負責向全球宣傳香港的獨特優勢、促進經貿利益，並支援海外企業在香港拓展業務，目前在華盛頓、三藩市和紐約均設有經貿辦。經貿辦專注於聯絡推廣，與當地商界建立良好的合作及交流，旨在促進香港的經貿發展，政治色彩淡薄，美方指經貿辦成中國外交宣傳機構的指控完全是無中生有，具惡意抹黑之嫌。

魯比奧與默克利一貫反華，臭名昭著，近年華府炮製的各類反華議題、抹黑工程，包括涉港、涉疆、新冠疫情等議題，都不乏這兩名議員的身影，美國有人指他們是「反華急先鋒」，魯比奧更與反中亂港分子關係密切。

其實在美國議員提出「剷除」香港駐美經貿辦前，已有「港獨」分子與總部設於倫敦的反華組織「香港監察」，就香港經貿辦製造輿論。該組織妄稱在北京控制下，香港14個經貿辦已成為「偽裝」的中國大使館，在海外延伸中共影響力，呼籲各國政府重審及考慮把它們逐一關閉。說穿了，魯比奧和默克利這次提出所謂「法案」，又是一場與反中亂港分子狼狽為奸的鬧劇。