有紙媒報道，約20名涉及「反送中」和黑暴已服刑或未成罪的本港市民，因回內地被拒入境兼被沒收回鄉證，遂向議員求助。事件曝光後，一向親黃的「或明或暗報」好像執到寶，搖動曲筆抹黑兩地執法和出入境部門交換黑名單，挑撥離間，三句不離其潑污水的本能。

首先，為涉事者去反中亂港、黑色暴亂的刑事犯罪背景，只是冠以「反修例」被捕者。整個報道只說是因「反修例運動」，刻意隱瞞長達年多的黑色暴動破壞，蓄意去暴力刑罪前科，以騙取人們鋤強扶弱同情心，即強調「反修例」如此輕微的維權行動也遭無情清算的不人道打壓，可見兩地保安和出入境部門的不近情理，煽動仇恨心理。

其次，「屈」兩地執法部門有所謂「黑名單」，以「本報了解到」為出處，說「至少4名曾在反修例運動被捕的市民，不論被控與否，近期入境內地時均被直接註銷或沒收回鄉證，亦有曾被捕者申領回鄉證遭拒」；引述化名的「W」先生講「他又稱自己從未被控仍被列入內地『黑名單』，質疑港府將被捕者資料轉交內地」。雖則接着說保安局回覆查詢「沒有」，但報道的手法已陷執法部門於不義。

再者，內地出入境管理對是否批准有關人士往還，從來是基於個案風險實情的保安考慮，剛有曾服刑內地專業人士獲批「高才通」穿崩後被拒，令「黑名單」謠言不攻自破。除非事態發展至要公開執法驅逐，否則一般不會公開原因。香港爆發「顏色革命」性質的黑暴後，事件雖因國安法生效後平息，但餘波未了，流毒未清，涉案者未完全繩之以法，難怪內地從國家安全角度加強防範。

或明或暗的黃媒繼續煽風點火，添油加醋，正正說明香港局勢仍然「樹欲靜而風不息」。