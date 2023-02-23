俄烏戰事明天就屆一周年，隨着美國總統拜登迂迴曲折閃電訪問烏克蘭，俄羅斯總統普京隨即發表長約兩小時嘅國情咨文，指西方陣營挑起戰爭，希望俄國被永遠消滅，但他深信俄羅斯不會戰敗，預告將進一步加強俄國軍力，落實對烏克蘭嘅軍事行動。

普京指出，西方國家向俄羅斯實施嘅嚴厲經濟制裁，並冇達到預期效果，不但冇重創俄國經濟，反而損害自身經濟，引發通脹升溫及能源價格急升。事實上，西方對俄實施多輪制裁，俄出口收入反升，主因係原油、天然氣、油產品、肥料、糧食價格上升；同時俄國將更多原油等轉到中國、印度等其他市場銷售，令西方制裁效果成疑。普京一再表現硬漢子本色，佢警告西方陣營切勿向烏克蘭提供遠程武器，否則俄軍將把烏軍驅逐到離俄羅斯邊境更遠嘅地方，佢仲宣布暫停履行俄美《新削減戰略武器條約》，如果美國進行核試，莫斯科亦將跟隨。

種種迹象顯示，俄烏戰事短期內難以降溫，皆因美國煽動鼓吹下，烏克蘭總統澤連斯基心口只能掛個「勇」字，也顧不得烏克蘭滿目瘡痍。聯合國人權事務高級專員辦事處日前發表報告，指戰事近一年來，烏克蘭至少8,006名平民被殺、13,287人受傷，1,400萬人無家可歸，近1,800萬人需要人道援助！然而，澤連斯基卻依然跟着拜登嘅指揮棒起舞：我們會捍衞主權，會捍衞民主！

此時此刻，也只有中國看到俄烏戰事再持續下去，對整個世界都不利，北京倡通過對話協商，以和平方式解決俄烏爭端，日前發布《全球安全倡議概念文件》，提出二十多項具體方向，其中堅決維護「核戰爭打不贏也打不得」共識，希望美俄都能以大局為重！看來，俄烏之戰要和平解決，還看中國！