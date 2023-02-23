民間俗語「年比天大」，但比天還大的年如果遇到了「權」，就不得不矮三分。前兩年由於野蠻防疫，不少地方層層設障阻撓百姓回家過年團聚，甚至如河南鄲城縣縣長公然叫囂「嚴打惡意返鄉」。今年春節防控終於放寬，但很多地方的老百姓，年過得並不舒心。安徽黃山、河南泌陽等一些地方，依舊要求返鄉人員報備訊息。在實施「乙類乙管」後，這種擅自加碼的強制報備於法無據，濫用權力侵犯公民私隱權利。而且如今對於陽性感染者並無檢測、隔離、救治等配套措施，所謂的報備純屬勞民傷財的形式主義。

過去3年的封控，令很多官僚的權威感陡增，所謂「大白一穿，無法無天」、「鐵門一封，聽天由命」，以防疫為藉口，對老百姓頤指氣使、肆意凌虐。如今防疫政策轉變，但權力慣性依然，抱殘守缺，無法自拔，仍舊千方百計刷存在感。

而春節過後，河南焦作、江蘇沛縣、甘肅武威等地派出城管部隊，雄赳赳氣昂昂地走上街頭，撕掉民居、商舖門上簇新齊整的春聯、門神。春聯象徵吉祥祈福，撕春聯是十足的晦氣侮辱，但小民敢怒不敢言。內地城管向以執法粗暴聞名，「城管出征，寸草不生」。據說撕春聯的理由是破壞環境，影響評選「文明城市」，甚至將春聯與詐騙小廣告並稱「城市牛皮癬」。這種蠻橫做法不僅是權力的跋扈，也是審美的倒退。在主政者眼中，所謂的「文明」就必須整齊劃一，實則是單調、呆板、僵化、沒有煙火氣。

任性隨意的「拍腦門」政策數不勝數。浙江湖州一位女士去銀行存款5萬元，被要求提供收入證明，形同審訊。去年一月，人民銀行、銀保監會、證監會曾制訂《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，要求單筆5萬元存取款業務都需要識別核實客戶身份，登記資金來源及用途，結果在一片反對聲中「因技術原因暫緩實施」。

而一些地方則拿雞毛當令箭，打着防範金融風險的旗號，我行我素。但實際操作中，存5萬元需要收入證明，而單次存49,999元，即便連續存多次，卻毋須證明。這種規定，除了折騰老百姓受窩囊氣，又有何用？

中國擁有世界上最龐大的官僚機構，也有最繁雜的公文系統，很多官僚在恒溫恒濕的辦公室裏尸位素餐，慣於「文件治國」，而往往是不顧實際，閉門造車，簡單的一刀切，按文件、數據來宣示勤政、堆砌政績。

「嚴以律民，寬以待官」，對於公民權利，視同無物，任意踩踏，就連回家團聚、貼春聯、存點棺材本，都要橫豎插上一槓子，卻又缺乏糾錯救濟渠道，即便民怨沸騰，至多也定性「好心辦錯事」，內部通報，罰酒三杯。喊了多年的「將權力關進籠子裏」，到頭來不過是泡沫口號，現實則是控制管制愈來愈根深柢固，千方百計要將老百姓關進籠子裏。