功夫茶：南亞幫打家劫舍　養毒瘤懲罰港人

時光倒流至2019年，唔係想講那年代係「花開嘅年代」，有好嘢值得大家回憶！功夫茶反而想講一單劫案，發生喺油麻地上海街一間金行，當年12月，6名戴口罩男子闖入，其中一人持刀指嚇店內兩名東主，其他人以錘打碎玻璃並取走金飾，得手後眾人迅速離去，整個過程不足一分鐘，好似拍警匪片咁！

東主驚魂稍定報案，經點算後共有584件金飾被劫去，約值177萬元。整個過程被閉路電視拍下，執法人員根據線索，其後分別拘捕當中4名懷疑涉案南亞漢，其中一名尼泊爾漢尋日喺高院原訟庭承認一項搶劫罪，被特委法官判處監禁5年3個月。

執法人員喺2020年2月25日先拘捕被告一名同黨，佢供出當日接納兩名印裔朋友提議一齊去打劫，其後會合包括被告在內嘅3名尼泊爾漢，共同前往涉案金舖打劫。被告則於2021年7月21日被捕，但一直保持緘默。據悉現時有4名涉案南亞漢被捕，餘下3人法庭將於稍後日子處理。

講開呢啲南亞幫、假難民，本報讀者肯定耳熟能詳，皆因本報鍥而不捨、投下唔少人力物力踢爆假難民種種亂象，引起立法會及社會各方重視，尤其假難民濫用香港嘅免遣返聲請機制留港，除咗每年虛耗數以億元計公帑進行審核及提供法律、生活津貼支援外，更對本港治安、醫療等構成沉重壓力。阿哥！點樣形容假難民禍港呢？

咁多年嚟，假難民尾大不掉，一直成為本港嘅治安毒瘤，一提起假難民，都真係覺得佢哋好似秤砣掉落雞窩，搗蛋又砸窩，搞到香港永無寧日！上述嗰單案件亦不過冰山一角，佢哋勾結黑幫販毒、打家劫舍、非禮、強姦都真係罄竹難書！

記得有高人就話喇，政府開口埋口都話要搶人才，又話要設立「人才服務窗口」，其實，人才香港大把，君不見依家南亞假難民，隔三差五就上演「小李飛刀」，個個劈友落刀仲準過外科資深醫生，真係人才嚟㗎！呢番話雖然係「戲言」，可今朝都到眼前來吖！圍斬、追斬、截停花式多多，香港儼然已成「國際大刀會」！

嗱！過去10年政府已經使咗約85億元公帑處理假難民問題，議員形容如同無底深潭，並指出每一名假難民一個月最少要花費3,300元，政府一年處理約1,200宗，可是至今仍然至少有萬多宗個案，最少10年先處理得完！之不過仍未計算新來港嘅假難民，你話養呢班社會毒瘤係唔係如黑洞吖？新一份財政預算案被嘲係「派糖」大縮水，觀乎政府對南亞幫假難民卻大方「疏財」，對一眾基層市民就刻薄孤寒，善財難捨，冤枉甘心，寧願花巨款養毒瘤懲罰港人，叫人情何以堪？