正論：基層苦中產更苦　開源難未來更難

現屆政府首份《財政預算案》公布後劣評如潮，在千億財赤的背景下，高官大條道理做其孤寒財主。昨日一個電台「烽煙」節目，聽眾便鬧爆高官派糖大縮水是太過吝嗇，議事堂上的議員更狂轟政府沒有照顧中產，形容為「碗飯冇餸」。除了基層難過、中產慣性被忽略，更大的隱憂是政府開源無方，繼續旨意賣地支撐庫房，隨時無以為繼。

政府昨日公布今年1月的通脹為百分之2.4，比去年12月的百分之2明顯上升，百物騰貴，市民生活百上加斤。然而，預算案十分吝嗇，例如綜援、長生津等只獲額外多發半個月金額，而消費券大縮水，減半至只有5,000元，更令許多倚賴消費券減輕日常生活開支的基層叫苦連天。更不堪的是，原本已近乎無法享有任何福利的所謂中產人士，預算案直情向他們「開刀」。包括薪俸稅和個人入息課稅寬減上限由一萬元減至6,000元；物業差餉由全年有寬減削至只寬減首兩季；提出累進式差餉形同「打完八十大板又再打八十大板」；雖有增加子女免稅額，但父母免稅額不足；外傳有可能落實的外傭免稅額不見蹤影等。難怪議事堂炮聲隆隆，議員們不滿港府犧牲中產利益，直指「中產向下流、中產貧窮」愈來愈嚴重。

事實上，香港許多所謂中產，生活一直捉襟見肘。他們上有高堂，下有子女，一個四口家庭隨時要養起八口人，加上供樓或租樓開支，七除八扣，每個月所餘無幾，同高官想像中的「飲紅酒、聽古典音樂」的中產相差十萬八千里。差之毫釐，謬之千里，正因為高官生活脫節離地，制訂的政策往往閉門造車，無法貼合民情，自以為絞盡腦汁，到頭來換不到掌聲，只有罵名。

預算案對中下階層人士不屑一顧也就罷了，畢竟「嫌貧愛富」向來是官老爺的慣性。然而，面對當前香港百廢待興的困境，預算案完全沒有提出前瞻性的財政策略，依然旨意賣地來增加庫房收入，隨時適得其反。港府擬在今年內推出12幅私人住宅用地拍賣，合共可建9,120個單位，屬2019/20年以來新高。高官對此顯得自信滿滿，但目前樓市跌跌不休，近期地皮流標不斷，顯見地價過高，發展商興趣缺缺，對前景也沒有信心。這本通書是否還可以讀到老，怎能不令人疑問？

有議員直指，政府應研究開設新稅項，不能一味只靠發債和賣地。這樣說不無道理，但香港向來以簡單稅制見稱，開徵新稅阻力不小；何況歷屆政府皆毫無魄力與承擔，高官但求做一日和尚敲一日鐘，不求有功但求無過，試問如此「艱巨」的任務，他們怎敢挑戰？開源無計，財來無方，一味壓縮對市民的承擔，香港未來前景將會怎樣，思之令人惴惴不安。

這些年，香港原地踏步，毫無長進，由「這個港那個港」到「六大優勢產業」；由「將餅做大做闊」到「八大願景」，結果全部都是煲無米粥。從這份預算案觀之，現屆政府能否跳脫固有藩籬，創出一番新氣象，實在令人無法樂觀。