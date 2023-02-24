產評：科技冷戰無盡頭　中美分領兩半球

打從2020年，美國商務部宣布要切斷對中國科技企業華為的關鍵技術設備供應，到之後不斷擴大制裁名單和所涉技術範圍，中美要尋求技術脫鈎，大打科技冷戰，已無回頭路，且至今尚難猜測賽道盡頭。就如近期的人工智能（AI）競賽，中美都趨向各有各的技術、制式與應用門檻，意味全球兼容的技術發展趨勢已逆轉，未來世界科技將由中美兩大強國各自分領半球發展。

論綜合技術水平，中國的能力並未去到能挑戰美國的水平，這一點兩國以至全球都心中有數。不過，中國的追趕潛力驚人，確實令美國不安，故要先發制人，以保霸權。去年美國調整策略，對準在高端晶片供應上對華全面封殺，更四出聯同所謂的盟友聯合封鎖對華的先進晶片設備供應，務求起到「包抄」的作用。這對中國的短期影響不會太大，惟長遠讓中國有更大的迫切性加速研發，以突破技術瓶頸，以免阻礙產業發展。

在這場科技競賽中，美國除了封殺華企供應、限制技術轉移外，也限制了美國的科技人才到華發展，這種全方位的「脫鈎」，將迫使中國加快研發國產化晶片，構建自主研發技術，減少對美依賴。同一時間，中國亦必然利用自身的市場優勢，打擊美國產業發展。

就如最新美國興起AI機械人，引起全球關注，不少企業都希望利用最新的AI技術來減省人手，提升營運效益。不過，有指中國已着手限制本土科企應用該AI產品。當美國研發的科技產品不能走進中國市場，估值必然大打折扣。當然，中國研發的AI產品，未來亦別奢望能應用在西方市場。如是者，中美變相各自拉下「科技鐵幕」，失去全球化的發展基礎，兩國製造業產值都會未見其利，先見其害。

從某個角度看，中美AI大戰，就如兩國一場「軍備競賽」，一則AI的應用不少涉及國家安全，尤其數據安全的領域，二則也關係到兩國的新經濟競爭，愈是率先作出技術突破，成功搶佔市場應用，就能取得市場話語權。始終中國是亞洲經濟龍頭，在文化習俗、語言、交通物流等各方面，都與區內各地有更深的聯繫，在技術開發、數據分享、制式應用等各方面，中國擁有高增長亞洲市場基礎支持，是發展新技術的優勢。

中國在電動車、數碼貨幣、太陽能等領域發展已超前美國，未來將在更多新產業和技術領域交鋒，除了晶片與AI技術，還有流動通訊制式、超級電腦、基因研究、量子科技等。美國靠封鎖、保護主義來鞏固霸權，確保敵人不會超前；而中國則靠改革、開放來謀求互惠共贏，除非國際地緣政治風險失控，否則民生經濟必行先，各國要選邊站，該不難作決定。

天下合久必分，世界經濟走進半球化時代，產業鏈、國際供應鏈都在重構當中。企業得認清大勢，別奢望疫情走了，就能重現疫前的經貿榮景，謹記世界已不一樣，本地化與區域化將取代全球化發展趨勢。雖然半球化可能是走向再全球化的過程，中美將為此各自提出發展方案，誰能贏得市場，自會說明賽果。