烏克蘭戰爭一周年之際，中國發表了對美國霸權的批判報告；俄羅斯暫時退出與美國雙邊的核武器控制協議；美國總統拜登親訪基輔，團結和動員北約與東歐全力對抗俄羅斯，支持烏克蘭政權。

中國說不結盟，但不會放棄大國責任，在烏克蘭戰爭中仍然堅持中國參與國際治理。依情依理，面對着美國用北約拉攏幾十國用代理人戰爭對付俄羅斯，中國不能坐視不理，也不可能再有顧忌，不敢批評美國的全球霸權行為。發表全面批判美國霸權的報告，應該是公開地，也完全地宣布與美國霸權對抗，中國便只有抗美和與俄羅斯聯手的選擇。中俄不是結盟，但勝似結盟，不結盟是留有餘地，不是抗拒與俄合作，也不會是對美國再有幻想。

這樣的局面，是中俄一方，明暗的合作；另一方是美國用北約統率西方各國，但帶有強迫挾持的色彩。中俄一方是生死之戰，美國一方是美國霸權之爭，西方各國是否真的甘心為美國霸權犧牲呢？因而中俄合作，是堅如磐石；美國聯盟只是韓戰「聯合國軍」的翻版，既有「八國聯軍」的性質，也不過是烏合之眾，戰敗可一哄而散。

正因如此，中俄可長期作戰，美國卻只能速戰，且不能失利，否則的話，它的戰爭同盟會分裂。也因如此，美國在與中俄鬥爭中，必然無所不用其極，急於求勝。戰場爭勝，是混合戰的一個組成，軍事以外，政治、經濟、金融、文化的攻擊會全面發動，可關鍵還是戰場上不能敗。

現時中俄合力，新冷戰的格局已成形，美國的攻擊肯定會加快、加強。早前美國對中國還有期望，所以刻意製造和解的假象。現在應該是知道沒法欺騙中國，對中國必然痛下毒手，借各種理由，用各種明暗手段。若俄羅斯在戰場上打不潰烏克蘭軍隊，美國將會在烏克蘭展開大戰，務求用挫敗俄羅斯來破壞中俄合作，破壞中國對抗美國的力量。2023年很可能變成大戰之年，且不限於烏克蘭現時的戰場。中國便不得不防，便不單止是備戰，而是要開始調動、布防、部署各種攻守戰術。北韓也正緊急準備應付將會爆發的大戰。

新冷戰應已開始，中俄均需進入全面作戰的狀態。這是世界和平的悲哀，卻是美國霸權主義的必然後果。只望中俄與世界其他愛好和平的國家可合作，抑止美國的霸權擴張。