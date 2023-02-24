對拜登個人而言，打贏這場俄烏戰爭，對他明年能否連任美國總統極為重要，而拜登已下定決心競逐連任。拜登日前的「全身體檢報告」顯示其健康適宜競選總統，只是單單身體健康還不夠，更重要的是要打贏這場由他挑唆的俄烏之戰，這是他的「關鍵業績」，而俄烏之戰打了整整一年，美國沒有贏，烏克蘭沒有贏，還有些大事不妙。俄羅斯軍力空前強大兇猛的要大反擊，大決戰就在眼前。從形勢、戰局、軍力、士氣來看，俄軍的贏面大於烏軍。

烏克蘭總統澤連斯基這些日子急得「火上房」，跑到歐盟、北約「求爺爺、告奶奶」，央求「看在共同價值觀和保衞歐洲的份兒上拉兄弟一把」。然而，歐洲兄弟大多「口惠而實不至」，以「盛大歡迎場面、熱烈掌聲和讚揚」糊弄他。澤連斯基也學乖了，不像過去似的索求不得就滿嘴牢騷、甩臉子給人看，他終於明白了「既然是要飯的，就別嫌窩頭個兒小」的乞食道理！不過，他能得到歐洲列強的盛大接待、高度讚揚，也夠本兒了，還有甚麼好抱怨的？只是大戰在即，形勢萬分危急嚴峻，澤連斯基的「英雄夢」終究要醒來。

正在萬般焦慮、火燒火燎之際，「大老闆」拜登如天神般從天而降訪問基輔，聲稱帶來了5億美元軍事援助，聲稱要對俄羅斯實施更多制裁，並重申美國對烏克蘭民主、主權、領土完整的堅定不移承諾云云！

澤連斯基激動萬分，他說拜登來訪是對烏克蘭支持的「極其重要的標誌」，他說與拜登和各自團隊展開了廣泛討論，包括如何制止戰爭、如何今年內取勝。澤連斯基說，這些對話可以令烏克蘭接近勝利。

其實，區區5億美元根本構不成對烏克蘭支持的重要標誌，美國聲稱已對烏克蘭軍援百億美元，時下再追加5億美元有啥用？5億美元變成武器是軍援，還沒變成軍援就是一堆紙或一串數字。拜登也在糊弄澤連斯基，逗他玩兒也。