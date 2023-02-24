最近有華府廣播節目知名主持人在推特爆料，白宮內部人士透露，美國總統拜登有一次在被問及有甚麼比「新保守烏克蘭方案」更大的災難時，竟回答「等你看到我們毀滅台灣的計劃就知道」。這是口誤？還是真心話？從美國一步步將台灣推向戰爭邊緣來看，拜老頭這次顯然不是口誤，而是無意中暴露了驚天大陰謀。

對美國而言，台灣只是用來遏制中國大陸的棋子，只要能夠達到自己的戰略目的，毀滅這枚棋子何足為奇，正如美國為了削弱俄羅斯而不惜戰至最後一個烏克蘭人一樣。近年有些美國專家學者不斷鼓吹台灣採取焦土政策，不就是要毀滅台灣嗎？強迫台積電赴美設廠、要求台灣延長兵役期、將台灣變成武器庫和地雷島、提倡打巷戰……美國所有部署就是要使台灣「烏克蘭化」。按照這種趨勢發展下去，兩岸一旦爆發戰爭，台灣勢必成為一片廢墟，大陸即使拿下也將成為沉重包袱，這才是華府真正目的。至於2,300萬台灣人的死活，美國根本不在乎。你說美帝是不是很邪惡？

美國「毀滅台灣」的陰謀昭然若揭，頭腦稍為清醒的台灣人都很清楚，所以近年「疑美論」、「反美論」愈來愈有市場。可惜許多人還是頭腦不清，甘願被美國利用，甘願被民進黨蒙蔽。對於拜登的言論，白宮不作回應，顯然是心虛。反而台灣當局充當辯護人，除了質疑消息來源，認為這是與大陸對台認知戰相互呼應，更聲稱美國對台灣承諾堅定，支持台海和平穩定。這分明是自欺欺人，美國不斷對台售武，不斷煽風點火，到底是為了和平還是為了挑起戰爭，三歲小孩也知道答案。

根據華府智庫最近的兵棋推演，美軍終於「慘勝」一次，付出沉重代價後「保住」台灣，但台灣經濟和基建盡毀，難道這就是民進黨當局想見到的結果？正所謂兵凶戰危，兵棋推演不過是紙上談兵，老美往往高估自己，低估別人，北京不動武則已，一動武必是雷霆萬鈞，台灣遭受的打擊必定比兵棋推演嚴重得多。

上帝欲其滅亡，必先令其瘋狂。台灣「外交部長」吳釗燮和「國家安全會議秘書長」顧立雄日前通過「特殊渠道」鬼祟訪美，蔡英文據說也可能在5月或6月到母校美國康奈爾大學「演說」，民進黨當局執意逼大陸動武，距離自己的末日也就不遠了。