俄羅斯總統普京日前發表國情咨文，長達1小時45分鐘，創下最長紀錄。演說重點包括將烏克蘭特別軍事行動界定為「戰爭」，「暫停」參加美俄《新削減戰略武器條約》，準備恢復「核試爆」。俄烏戰爭一打一年，美國以為可以消耗拖垮俄羅斯，但事實證明「戰鬥民族」名不虛傳，一年下來普京地位仍穩如泰山。

然而，即使普京強調俄羅斯不會戰敗，但也承認戰爭對國家造成很大影響。要是美國仍繼續拱火，一旦普京被迫走上動用核武之途，全世界都必定受災。中國此時發表《全球安全倡議概念文件》，願意居中斡旋之意彰彰明甚。

與此同時，俄羅斯在美國帶頭制裁下，去年經濟僅收縮2.2%，國際貨幣基金組織（IMF）甚至預測，今年俄羅斯經濟將有0.3%增長，這當然得益於能源出口，同時證明西方的制裁並無作用。反觀歐洲經濟完全不樂觀，德國今年預計經濟增長為0.2%，不用跌入負增長已是萬幸；而英國去年製造業收縮4.4%，今年經濟預測收縮0.6%，極可能是唯一出現負增長的發達國家。

很明顯，歐洲之所以陷入經濟泥沼，全因他們跟着美國屁股走，盲目支持烏克蘭、制裁俄羅斯。僅北溪管道被炸，已可見美國打的是甚麼壞心眼，藉着這場代理人之戰，不費一兵一卒，既要拖垮俄羅斯，更要打擊歐洲經濟。隨着普立茲獎記者爆料，炸北溪的幕後黑手是美國無誤，偏偏德國等歐洲國家還是揣着明白裝糊塗，無人敢對美國霸權說不，上演了一齣活生生的《國王的新衣》鬧劇。在這個亂世裏，恐怕只有中國有能力擺平這場無謂的戰爭，並敢於對美國說不。儘管美國及歐洲媒體潑冷水，但後事如何，拭目以待。