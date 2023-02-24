近日，中國外交部部長秦剛向全世界喊話，說：「我們敦促『有關國家』立即停止拱火澆油……停止鼓譟『今日烏克蘭，明日台灣』。中國是個大國，中國的發展離不開安全的國際環境。」

這段話一字千金，對於台灣人更加彌足珍貴，堪稱為台海和平的保證書。歐美國家很多政客終日叨唸着，說「今日烏克蘭，明日台灣」，就連不少台灣人也信以為真，以為兩岸之戰迫在眉睫。如今中國外交部明言相告，今日的烏克蘭，絕不等於明日的台灣，更提醒一切別有用心者，不要以此說事。

秦剛的發言句句有深意，為怕你不明白，更加親自作了「注釋」。他告訴你，北京為甚麼不會效法俄烏戰爭模式，出兵收復台灣。那是因為中國需要發展，而發展離不開安全的國際環境，台海之戰一旦打響，中國以至全球的安全都會受到威脅，北京深明其理，故不會為台灣問題而輕易拔槍。

中國的領導人向來說話算話，他們清楚表明，台灣不是烏克蘭，也就等於說，中國不是俄羅斯，俄羅斯可以為領土問題而隨意動戈兵，中國對此卻是慎之又慎。北京早前耀兵台海，是為了警告台獨分子不要愈走愈遠，但是只要寶島現狀不變，大陸解放台灣的號角，暫時是不會吹響的。

然而世事多變，大陸暫時不會開打，卻不代表永遠不會開打。秦剛今番的和平喊話，我認為最少可保台海3年和平，至於3年之後如何，就要端視當時的國際環境，以至台灣人自己的取態。台灣人有兩大禁忌切不可犯，第一是不能宣布台灣獨立，第二是不能嘗試製造核武。只要不觸碰這兩條紅線，相信大陸仍會堅持用和平方式，達成兩岸統一。