烏克蘭危機爆發一周年，美國操弄這場代理人戰爭的方向已然有變，轉為積極炒作中國援助俄羅斯攻打烏國，決心要拖北京落水，讓它嗆上幾口。

美國派出國務卿布林肯在德國慕尼黑安全會議上，與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行會談時，作出所謂警告中方切勿在烏克蘭問題上援助俄羅斯；駐聯合國大使托馬斯‧格林菲爾德受訪，警告若中國決定向俄供應致命性的軍事援助，將會越過紅線，再加上美媒指控中國有商用無人機運抵俄方前線，在在營造中俄聯手攻烏的假象，是否運用了假話經過3人接力說出，會讓人信以為真的心理招數就不得而知，但肯定不懷好意。

美國去年曾指俄國僱傭兵公司瓦格納集團從北韓接收武器，遭到平壤嚴詞斥責「從未發生過」，白宮隨即不敢胡說八道。美媒近日說華府正研究公開中國考慮是否向俄提供武器攻打烏克蘭的情報，只是不知會是老屈北韓的翻版，還是無視無人機生產商大疆去年4月已暫停俄烏兩國業務，但無人機仍有可能遭人從其他地區購買後轉運，繼續抹黑中國。

相比起美國總統拜登突訪烏克蘭，送上新的軍援，繼續拱火，中國先後與烏俄兩國外長會晤，積極斡旋，謀求和平，不知會否被老美視為搞軍援？有所謂知情美國官員透露，俄羅斯在拜登到訪基輔期間，試射一枚薩爾馬特洲際導彈，但美方相信試射失敗。然而，相關導彈去年4月已成功試射，未知美方想吹奏一個甚麼樣的故事了。正如美媒說隨拜登赴烏記者需宣誓保密，但白宮國家安全顧問沙利文明明事先知會了俄方，山姆大叔保密的對象難道是烏克蘭總統澤連斯基？

大多數人只能按山姆大叔的意願，被掩眼法蒙在鼓裏，只能看到老美想人們看到的魔術表演。