政府日前發表財政預算案，推出多項旺市、利民、紓困措施，固本培元之餘，也推動本港創新產業等多元經濟發展。筆者所屬政黨發表回應，指財案能在維持財政穩健、推動經濟復甦及紓解民困之間力求平衡。

財案吸收了不少我們的建議，在經濟復常和發展方面，將動用逾2.5億元舉辦大型盛事，及推出新的「資本投資者入境計劃」。針對中小企，財案提出繼續寬減利得稅和非住宅物業差餉。亦會投放資源鼓勵旅業升級轉型。

在創科發展方面推出了不少具前瞻性的措施，包括研究建立人工智能超算中心、推動綠色金融及綠色科技等。同時將加強發展Web3.0、優化「智方便」，進一步強化科研基礎及應用。然而，本港創科發展正面對人才、土地及數據應用的瓶頸，當局必須在培養人才、統整數據、數據互聯互通上再多下工夫。

改善民生方面，財案推出多項補貼，除消費券外，亦包括寬減薪俸稅和住宅差餉、增加及延長電費補貼等各類援助津貼。惟在支援照顧者方面，財案只把兩項低收入照顧者生活津貼恒常化，增加每月津貼金額，實屬聊勝於無，照顧者最需要的增加暫託服務、照顧者支援及服務中心，更是杳無音信。也有中產聲音表示他們扶老攜幼，但父母免稅額不足、外傭沒有免稅額，再加上照顧者支援力度仍不足，讓其面對生活時大感壓力。

此外，財案在扶助跨境客運業、紓解民困等方面仍有不足。筆者期望政府切實落實財案提出的政策，同時在支援照顧者、助旅業恢復運力、扶助生育等方面推出更多措施，並盡快優化有關政策助突破創科發展瓶頸，為本港經濟社會發展注入源源活力。