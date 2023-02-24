經過3年沉疴，香港好不容易從黑色暴亂疊加新冠疫災中走出來，實現與國際和內地全面通關。在元氣大傷之下，港府在新一年度的預算案中被迫用赤字預算煲及第粥救經濟，圖刺激經濟盡快V型反彈復甦，大搞盛事活動、國際會議、展覽交流等，豈料有老鼠屎破壞。

國際金融中心和旅遊大都會的香港，只要萬方來客消費，香港這個本身沒有大型工礦企業或製造工業的消費城市，便財來自有方。方就是旅遊、酒店、購物、娛樂、飲食、交通；方就是景點、禮貌、誠信、「抵玩」、「抵食」。倘沒有這兩項最基本的硬件和軟件，「你好，香港！」、「香港有禮」，即使送出50萬張機票或百萬份禮物，也不能令人客樂而忘返、不斷重遊，從而使香港重新成為會生金蛋的鵝。

可是，恢復免檢通關一個月左右，不良的經營手段、不法的物流營銷、不雅的街頭行乞活動又再湧現，破壞政府炮製的復甦經濟及第粥，正一老鼠屎，更不止一粒，而是連屙3粒，執法部門還不火速清除老鼠屎嗎？屎一，是有不法藥房又用大細字商品標價，故意混淆度量衡，取巧騙客，報載竟有藥房以近11萬元出售聲稱「補身」藥粉呃客。對此，海關和消委會必須嚴打。

屎二，上水「水貨客」又再湧現，街頭執貨、鬼祟交收、霸佔行人通道、破壞兩地稅收。對此，兩地的公安邊防執法人員、香港的執法人員和食環署若不及時嚴厲取締，「水貨客」破壞正常物流和民生及政府稅收、毒化社會秩序和市容的問題又死灰復燃，直接和間接破壞香港購物天堂美譽。

屎三，是街頭非法行乞，既影響市容，又破壞國家及國人形象，有可憐扮相、有傷殘賣藝。對無論何種包裝的非法行乞，當局必須徹底大掃除。