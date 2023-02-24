俄烏戰事今日踏入一周年，之不過俄烏兩軍並沒有停戰迹象，相反，春季大戰一觸即發。這固然由於美國總統拜登訪基輔後為烏克蘭提供更多軍援，接着美國眾議院要員訪烏，透露「華府風向正在轉變」，有助烏國獲得夢寐以求嘅F16戰機以及陸軍戰術導彈系統短程彈道導彈，這對澤連斯基而言，無疑為佢打咗針雞血！

俄羅斯早期強攻基輔無功，皆因烏克蘭喺西方支援、北約成員國軍援下，令烏國守住基輔周邊地區和位於東北部嘅全國第二大城市哈爾科夫。吸取咗教訓，俄軍新一輪攻勢，火力必更猛。俄羅斯上月中旬已宣布把軍隊人數升至150萬，聲言要回應西方發動「代理人戰爭」。烏克蘭防長本月初已警告，俄軍已喺烏克蘭境內及邊境部署50萬人，遠多於莫斯科公布嘅30萬。

澤連斯基從不放棄每一個機會做其「丐幫幫主」，佢繼去年12月訪美後再度出訪歐洲大國，一直厚顏要人家供應先進戰機，依家縱使美國肯提供F16戰機，之但係基於運送、改裝和訓練都需時，若然俄羅斯喺春季發動猛烈攻勢，烏克蘭即使得到美國或西方國家之先進戰機，恐怕一時之間未必可以派往戰場！

俄烏兩國暫時似仍在部署及展開外交工作。烏克蘭有拜登撐腰，而王毅訪俄，得到總統普京熱烈接待，王毅讚賞俄方願意通過對話解決俄烏問題，並稱中方一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。用王毅的話，即係中國所做嘅一切，就係勸和促談！

中俄關係既然「成熟堅韌，穩如泰山」，普京又期待習近平訪俄，若成事，俄烏有望「停火」！當然，停火不一定就可「停戰」，要達成和平協定依然路途漫漫，畢竟中美兩國博弈背後矛盾重重！