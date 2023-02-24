近年公務繁忙，活動繁多，較少入戲院觀賞電影，即使入場也甚少看科幻片。但日前獲邀出席我國科幻特效電影《流浪地球2》的香港首映禮，則令筆者開了眼界，除了讚嘆內地電影業的創意和創科發展突飛猛進，不低於許多荷里活製作，戲內展示當今最新以至構思中的未來科技，其實用性也很強，包括在建造業界的應用。

《流浪地球2》描述人類在地球快將滅亡下，努力逆境自救和尋覓新家園的經歷，包括科技發展對人類的正面和負面影響，如何運用創新科技來解決環境與生存問題等。當中許多展示的科技與裝備，其實並非天方夜譚或純粹由電腦合成的數字影像，而是根據我國最新研發和生產的尖端裝備設計所改造而成。例如在電影中多次出現的外骨骼機械人，類似設備現已廣泛應用於航天、醫療、消防和物流等多個領域。根據中國航天科工集團的介紹，「嫦娥五號」飛船探月返回時，搜索回收分隊的隊員就穿上了類似裝備。此外，腦控外骨骼、康復外骨骼、消防外骨骼等一系列運用航天技術的機械外骨骼系統，亦已應用到全球多國的實際生活中。MIRROR演唱會事故中受重創的舞蹈員，據報亦正在借助外骨骼機械，嘗試自行控制學行步伐，踏出受傷半年來的第一步，並成功行完了整條走廊。

《流浪地球2》亦展示了創新科技在建造業的發展及應用可能性，預見到未來的建築技術將會更便捷和精確。例如電影內建設地下城的橋段，中國石油表示，集團旗下的震源車、航天煤油及化工新材料等都可派上用場。中國建築亦指，該公司的3D列印技術、空中造樓機、智能建築機器人等，有關裝備和技術「天上地下，隨叫隨到」。

香港的建造業向以專業和高質量見稱，但受到法規程序和發揮空間所局限，在創意、創新方面未見突出，近年更因審批愈趨繁複、工人高齡老化和整體勞動力不足，亦影響建設的效率和成本。解決方法之一是善用創新科技和嶄新建造技術，例如「組裝合成」（MiC）建造法、不同類型的建築信息模擬（BIM）等，提升建造效率和減少人手需求。

內地建造業發展起步較遲，但由於地方大、項目多、人力夠，相關政府官員及企業敢於創新嘗試，不怕失敗挫折，再加上有人工智能、大數據和航天科技等其他領域的高速發展助拳，內地建造業在多個方面已超越香港及不少西方先進國家。

如同兩地電影業的發展一樣，兩地建造業界都不應抱持惡性競爭、互相排斥的心態，應加強合作，取長補短，攜手為兩地人民以至世界各地，建設更智慧、綠色和宜居的生活環境。總的來說，《流浪地球2》不但特效勁、有劇情、有明星和具娛樂性，亦向觀眾展示了我國科技和工業發展的最新水平，以及啟示未來科技的潛力，值得深思！