功夫茶：政策急推存漏洞　把關不嚴勞福局

本屆政府急於「說好香港故事」，很多時候政策予人推行過急、冇全盤考慮和周全策劃嘅感覺，急就章下推出容易出事。呢，「簡約公屋」選址惹爭議、「共創明Teen」陳義過高變煲無米粥、「易通行」未推變「唔通行」先跪低。呢啲政策用意都係好，多係為市民幸福感着想，可惜就係衰在急於求效，欲速不達，雜以浮誇，就賴嘢！

呢嗱！最近又因為要「搶人才」而搶出個大頭佛！且聽功夫茶細說從頭：港府去年推出為期兩年嘅「高端人才通行證計劃」（高才通），近日引起社會關注及熱議，皆因由勞福局牽頭制訂政策，推出後大受歡迎，尤其深受內地同胞歡迎，有內地人更打算透過計劃來港生仔，認真搞嘢！香港雖然「自由、繁榮、包容及開放」啫，都不至於連來港生仔都貪高興啩？當然，事情引起關注卻係「基因編輯嬰兒」事件。話說於內地非法行醫罪成被判囚3年嘅內地科學家賀建奎，本月初獲批准以高才通來港後引起爭議。賀原為深圳南方科技大學前副教授，2019年利用基因編輯技術，聲稱3名嬰兒先天對愛滋病免疫，成為世上公開嘅首宗案例，引發巨大倫理爭議。賀被質疑違反醫生道德倫理，非法行醫罪成判監3年及罰款300萬人仔。

賀建奎獲准以高才通來港，爭議焦點係佢有刑事紀錄且判得幾重，點解都獲批。正如有議員指出，一般移民甚至求職都要出示「良民證」；高才通反而毋須申報案底，反映申請程序有漏洞。講真，如果呢啲「人才」來港「搞破壞」，分分鐘好大鑊！勞福局局長孫玉菡當日回應傳媒提問時承認，申請人毋須提交犯罪紀錄；本月21日卻突然改口，稱要調整高才通計劃申請流程，申請人須申報是否有刑事定罪紀錄，至於已遞表嘅人士亦須補交有關資料。阿哥，好明顯網上申請流程，最初有漏招喇！其後勞福局局長急調整政策「補鑊」，指申請人如被發現作出虛假陳述，必須承擔法律後果。

嗱！事情到此總算有些少眉目，勞福局起初死撐賀建奎最後能否獲批，仍須入境事務處允許，依家批咗，好似就唔關佢事！有議員都指出呢個計劃係「未煮熟就拎出來」，政府推政策盲目提速提效，搶人才搶到連申報有冇刑事紀錄都慳番？

幸好入境處反應快速，把關嚴明，當日深夜即宣告賀建奎嘅簽證無效並會刑事調查，並喺23日凌晨再回覆傳媒查問，指申請時明知而故意申報失實資料即屬犯罪。有立法會議員直言，今趟高才通「出咗問題，勞福局就推咗個波畀人就算」，令公眾對高才通大失信心。事實反映勞福局初訂政策粗疏，錯咗又想文過飾非。其實，高官威信在於知錯能改而唔係卸膊，如此冇承擔，一錯在先，出事就大腳交波，怎配位高厚酬？