正論：手術燈保養欠佳　醫管局豈能卸責

香港自詡先進大都會，但多麼匪夷所思的事情也會發生。聯合醫院早前發生手術燈墮下事故，港府事後煞有介事強調要徹查，醫管局昨日發表專家獨立調查報告，發現全數6顆螺絲斷裂，公院內更有23支同品牌手術燈有潛在風險。局方將矛頭指向承辦商，直斥對其表現「非常不滿意」，但這是否代表醫管局完全不用負責任？

醫管局委託專家顧問審視用作固定手術燈在天花的螺絲，指全部屬高強度螺絲，理應高質量，但意外中全數斷裂的6顆螺絲內均檢查到有「海灘紋」，即長期震動而成的金屬疲勞裂紋，螺絲外的坑紋亦出現銹蝕。專家指手術室內濕度穩定，理應不會生銹。此外，螺絲更出現磨蝕，維修人員恒常檢查只將鬆掉的螺絲再次扭緊，但螺絲本身出現金屬疲勞，未能承重。專家建議如發現螺絲鬆脫，應整顆更換。醫管局重申，維修由原廠承辦跟進，並由具特定專業資格人員負責，會追查簽署驗收報告的是否認可專業人士，保留追究權利云云。

事件跟紅館墮屏意外何其相似乃爾！兩者都是由具專業資格的人士查驗和簽名核實，到頭來都照樣從高處墮下，分別是手術燈墮下只擊中一名麻醉助理，並無大礙，要是當時有手術正在進行，病人已被開膛剖腹，後果必然不堪設想。這是不幸中的大幸，但揭示出極嚴重問題。首先，本港一直信靠專業人士，皆因他們考取了專業資格，背後是一整套專業制度。然而，自紅館墮屏事件發生後，人們才驚覺「行之有效」的信靠專業人士制度儼然已經失效。今次手術燈墮下也是一樣，審批的專業人士「求求其其，是是但但」，寫在牆上。

承辦商固然負有不可推卸的責任，但正如病人團體指出，美國去年也發生過同類事故，美國食品藥物管理局當時便警告，與本港涉事手術燈同一品牌、同一型號的手術燈，主要管道有螺絲失蹤，可能有墮下風險。按道理，醫管局理應接收到這類國際資訊，但如今看來是懵然不知，毫無警惕。病人組織質疑局方不知不覺，對承辦商不監不管，一切漫不經心，顯然不是無的放矢。

更不堪的是，除了公院發現有23支同品牌的螺絲出現金屬疲勞需停用、並導致百多宗手術需延期外，連啟用僅兩年的中文大學醫院，竟然也有兩支手術燈存在同樣風險而需停用。這除了是保養維修馬虎外，可能連品質也出了問題。為何有關方面總是在意外發生後才懂亡羊補牢？中大醫院屬私院，衞生署是否也應對全港私院進行大巡查？

這些年，本港醫療事故不絕如縷，左右不分、切錯器官、開漏藥、斷錯症……只有想不到，沒有做不到，離奇程度直逼第三世界。每次出事，醫管局以至衞生署一味擺出按機制行事的姿態，按機制成立調查小組，按機制作出公布，最後又是按機制高高舉起、輕輕放下、不了了之。手術燈的墮下，不僅見證本港專業人士墮落，更再次讓人見識到當局管理不善、永不吸取教訓的醜態。