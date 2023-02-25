外交部發表政治解決烏克蘭危機的中國立場，基本上代表了國際與大多數國家的聲音，包括尊重各國主權，摒棄冷戰思維，停火和談，解決人道危機，保護平民戰俘，保護核電站，禁用核武和生化武器，保障糧食外運，停止單邊制裁等。中國的呼籲是公平公正公義，既兼顧烏克蘭戰場上的問題，也堅持國際原則。可是，美國西方會聽嗎？

中國是不停地提這樣的建議，但戰爭爆發的一年裏，除初期和談有些機會，餘下的時間都是西方不斷地加大對烏克蘭輸送武器、人員。烏克蘭不是北約成員國，戰場上卻是北約與俄羅斯在作戰。要交戰的軍隊停戰，只能雙方一起停。俄羅斯在上月東正教聖誕時曾經提短暫停火，卻不為烏克蘭接受。中國發表立場，能叫動雙方停戰談判嗎？

中國的呼籲，也是國際的呼籲，俄羅斯表示可接受，但烏克蘭堅持拒絕。平民受損，是雙方戰火牽連，但虐待戰俘、攻擊核電站的卻是烏克蘭軍所為，他們會改變嗎？不要用核武或威脅用核武，是針對俄羅斯；禁研發、使用生化武器，是針對美國；停止單邊制裁則主要是因為美國、歐盟的所為；保障糧食外運和國際供應鏈，乃至國際參與戰後重建，卻是顧及全球，涉及各國在烏的未來。中國的立場全面，可是這與一直以來的提法有何變化？也可怎樣會由美（烏）俄接納呢？

中國此舉只是表明立場與態度，在外交政策上沒有新意，這可以說是作出總結。下一步需要有所突破，才有現實意義。中國能怎樣做呢？外交聯繫已與俄羅斯協作，大致完成。非西方各國會認同支持中國的立場，卻不會與中國一起組成強大的力量來迫使美俄停戰和談，對烏克蘭戰爭便無實質的作用。

美國的反應便是在中國發表立場前，督促北約、東歐加強軍援烏國，目的是把戰爭打下去，全無談判傾向。事實上，美國可炸北溪2號，便不會顧及歐洲和烏克蘭的利益，只是企圖將之打個破爛，與俄羅斯同毀，中國的勸解怎能說服美國？

為今之計，要使烏克蘭被迫停戰和談，便只有俄羅斯在戰場上取勝。要達到這個目的，中國支援俄羅斯才是唯一方法。美國是不見敗象不會放手的，俄羅斯沒法戰勝美國，便只能靠中國的支援。中國或可借機在戰場試武器和相關設備設施，為未來與美國衝突作準備。