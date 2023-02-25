俄羅斯總統普京張開雙臂熱烈歡迎中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。普京說，俄中關係正按之前的計劃發展，正邁向新的里程碑。王毅說，中俄全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，也就不受任何第三方的干擾和挑撥，更不會被第三方的脅迫和施壓所壓倒，中俄關係「成熟堅韌，穩如泰山」。

這裏說的「第三方」，就是美國及其盟友嘍囉。王毅的訪俄正是在他們的「干擾和挑撥」、「脅迫和施壓」背景音樂下成行的，王毅的「三不」有力地回擊了他們。毛主席說過，「東風吹，戰鼓擂，現在世界上究竟誰怕誰？不是人民怕美帝，而是美帝怕人民」。我們也可以說，目前具體國際大博弈下，不是中俄怕美帝，而是美帝怕中俄。因為「怕」，他們才會有那麼多無理可笑的「干擾和挑撥」、「脅迫和施壓」。美國人的可笑在於，你要想「干擾和挑撥」、「脅迫和施壓」中俄「不封頂」戰略合作關係，阻止王毅訪俄，手裏總要有些「軟硬工具」才能有效吧？然而美國沒有，完全沒有！就憑一把口和張牙舞爪恐嚇威脅中俄？足見美國黔驢技窮，無計可施也。

現在，中俄美三角關係，是美國把中俄界定為「戰略對手」，欲打倒而後快，它想「一個幹掉兩個」，端的野心極大，不自量力。改革開放、蘇聯解體後，中國以經濟建設為中心，爭取周邊地區和平環境發展自己，對美、對俄一視同仁，皆致力於建構戰略合作關係，互惠互利。俄羅斯在普京領導下迅速走上復興之路，中國更是大國崛起，對此美國受不了，它的帝國主義弱肉強食、社會達爾文主義的恃強凌弱，邏輯認定「他者發展就是威脅自己」，為維護自己的強勢和霸權，必須爭個你死我活，打倒對手。

當今之世，冒出了兩大對手，山姆大叔的危機感空前，有些「抓瞎」，亂了方寸，從特朗普到拜登都在胡亂出牌，兩面作戰。美國又想出離間之術，爭取時間各個擊破也。