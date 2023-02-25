最近內地發生一件趣事，安徽一位有「名師」之稱的師範學院副教授，應邀到當地一間中學演講。只見他口沫橫飛，大談金錢至上，「學生讀書就是為了錢」；而且貶低民族基因，鼓吹學生找外國人結婚生子，最好是美國白人，「雜交出更好的精英」。台下有位學生實在聽不下去，突然衝上台奪走話筒，並厲聲斥責：他眼睛裏面只有錢，崇洋媚外！努力學習是為了甚麼？是為了中華民族偉大復興！

壯哉斯言！在物欲橫流的當今社會，這位中學生能夠有如此情懷、如此勇氣，實在難能可貴。李白詩云：「宣父猶能畏後生，丈夫未可輕年少」，確實沒有說錯，當代後生絕對不能輕視。反觀那位所謂名師，不僅三觀不正，而且出言粗鄙，簡直是教壞學生，誤人子弟。這種人也能混到師範學院副教授，難道不是教育界的悲哀？

針對此事，內地輿論大多讚揚學生正義正氣，官媒更認為這才是青年該有的樣子，才是國家的未來。但也有一些人陰陽怪氣，尤其是那班所謂的「公知」，紛紛指摘搶奪話筒的學生不尊師重教、使用暴力、沒有底線，應該受到處分。有人更舉出「言論自由」的幌子，為該名大放厥詞的副教授辯護。其實大家都知道，言論自由是有邊界和限制的，作為「傳道、授業、解惑」的師者，公然灌輸錯誤理念，荼毒學生，對社會產生惡劣影響，這不是言論自由，而是失德敗行，甚至是犯罪。人必自侮而後人侮之，老師不尊重自己，學生又如何尊重老師？何況該學生只是取過話筒，並沒有使用暴力，有人扯到法律問題，是不是太無聊？

內地有一群人以高級知識分子和精英自居，也就是所謂的「公知」，他們不斷宣揚崇洋媚外的思想，貶損自己的民族，把中國說得一無是處，把西方形容得一切都好。剛開始時確實忽悠了不少人，但隨着他們的謊言被一一拆穿，加上近年美國無底線打壓中國，中國人逐漸看清西方霸權的醜陋本質，崇洋媚外那一套已經過時了，「公知」也從萬人追捧變成萬人唾罵。安徽這位副教授昧於形勢，至今還在宣揚外國月亮比較圓，甚至鼓吹與外國人「雜交」以改變基因，簡直是自取其辱。

少年智則國智，少年強則國強。從這位搶奪話筒、直斥其非的學生身上，人們彷彿看到了中國未來的希望。