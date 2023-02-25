全世界都在搶人才，香港也不例外，可惜「賀建奎事件」卻反映當局搶人才搶到一鑊泡，最終要勞煩特首出面解畫，聲稱「高端人才通行證計劃」推出後，發現有需要優化之處，相關部門已經立即啟動優化程序，以達到要求云云。政策制訂由勞福局負責，但事後卻有人透過傳媒放風，急欲諉過入境處，是否公平？

勞福局局長孫玉菡當日回應傳媒提問時承認，申請人毋須提交犯罪紀錄，並重申會不時檢討申請流程。其後即在社交平台表示，局方已調整計劃的申請流程，申請人必須在電子申請表上申報是否有刑事定罪紀錄，擺明就是事後補鑊。

惟不久即有傳媒引述消息指摘入境處，批評處方在回應傳媒有關「賀建奎事件」時，只依慣常做法表示「不評論個別個案」，等於將個波射給勞福局，認為入境處才是把關部門，理應主動審查申請人的刑事犯罪紀錄。

不是為入境處說好話，而是明眼人都看得見，勞福局才是負責制訂政策的部門，對申請人有甚麼要求，統統放在申請表上供人填寫，然後再由該局審批是否符合資格。入境處收到勞福局通過審批的通知，便向申請者發出入境許可，整件事的流程是很清晰的。明明是勞福局漏招，否則局長也不用臨急臨忙補鑊，如今衰到應一應卻想將個波大腳一踢，豈是負責任的做法？

老實說，市民對於港府做事粗疏急就章以致錯漏百出，早就見怪不怪。過去是「推出一項、跪低一項」，現在則是「推出一項、補漏一項」，簡約公屋選址爭議不斷就是典型例子。在「得人才得天下」的今時今日，但願港產官僚打醒十二分精神，不要由搶人才變成盲搶人，搶來一票罪犯，不但無法提高香港競爭力，還加重香港負擔。