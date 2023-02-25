內地最大型的餐飲外賣集團進軍香港，快將招兵買馬，據說會以高薪挖角。世界永遠輪流轉，以往是香港的經營模式影響內地，今天是內地影響香港。維港兩岸承平太久，不少商家覺得賺錢容易，便長期吃老本，如果他們的態度不變，恐怕早晚會被時代淘汰。

日前筆者在家中搞聚餐，光顧本地一個外賣平台，點了幾個披薩。外賣遲了約20分鐘送來，在座的香港人皆見怪不怪，當聽到外賣員按門鈴的聲音響起，眾皆歡喜，覺得今趟既沒「走單」，也不至於過時一句鐘，已屬萬幸。然而，座上一位親戚久居深圳，剛回港省親，他見到上述情景，禁不住雙眉緊鎖，輕輕說了句：「這情況要是換在內地，那送餐平台可就麻煩了。」

據這位親戚所說，內地的外賣平台有嚴格守則，規定送餐必須準時，由點餐至食物送到府上，過程大多不會超過半句鐘。要是遲到，消費者給予負評，該公司以至外賣員都會承受極大壓力，故絕不敢輕易待慢客人。

消費市場的格言是：「顧客永遠是對的」，但這句話似乎只適用於日本、台灣或者中國大陸，卻愈來愈不適用於香港。香港不少商家高高在上，對客人滿不在乎，一副「你不喜歡就請便」的模樣。這樣的嘴臉是時候要改變了，如今愈來愈多內地的優良企業進駐香港，對本地故步自封的經營者，無疑是暮鼓晨鐘，可以敲醒他們沉浸已久的安樂夢。

新冠疫情之前，筆者曾到內地光顧卡拉OK店，你想點唱任何歌曲，要是找不到的，一星期後再去，人家就會製作好全新的一曲，待你再次點唱。在香港要有如此服務，我幾乎是做夢也不敢想。