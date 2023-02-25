英國多家大型連鎖超市集團近日相繼實施限購蔬果安排，番茄、甜椒及青瓜，每人限買3個。惟即使如此，超市的蔬果貨架還是空空如也，皆因受到南歐及北非惡劣天氣影響，導致蔬果失收，英國零售商協會估計情況可能還得持續數周。除了高通脹、罷工潮，就連吃蔬果也得看彩數，英國生活真是充滿挑戰性。

雖云是次蔬果供應短缺，源於摩洛哥最近數周出現低溫、大雨及洪水等天氣因素，導致農作物失收，加上西班牙南部有貨輪被取消，英國本土與荷蘭在溫室種植的蔬果產量亦告減少，但宏觀而言，這究竟是英國本身氣數已盡，還是移民當地的人腳頭不好，抑或兩者皆是？實在不得而知，總之事實就是移民英國，想做遞菜斟茶也不易，因為有錢也不一定能買到蔬菜水果。

聞五臟廟打鼓思娘將，英國目前的困局，令人想起了前首相卓慧思，她在2014年保守黨大會上的發言：「英國三分之二的蘋果要靠進口，這是個恥辱」、「12月，我要去北京開拓新的豬肉市場」，卓大姐的一臉認真經常被回帶恥笑。然而，如果她的繼任人辛偉誠能及早意識到英國必須有能力餵飽國內逾6,700萬人口，移英黃人KOL又對中國此前呼籲國民節約糧食、默默地積穀防饑的行為，不是予以訕笑，而是驚覺北京政府未雨綢繆，那麼英國上上下下也不至於淪落至如今一個運交華蓋、想食條菜的尷尬時刻。

在移英黃人眼中，英國無限好，蔬果限購要麼自我催眠「食少多覺瞓」，要麼可自嗨就算英國沒菜賣，也勝過香港有菜賣卻有菜檔女工以西瓜刀拍打顧客，刀光「戾」影，有欠文明。換個態度，適應就好，黃人說寧願在英國做乞兒，拒絕在香港飲飽食醉，說不定這是上天要黃人以餘生來贖他們的罪。