仗義執言：高效協同灣區大有可為-葛珮帆 立法會議員

李家超率團訪問廣州和深圳，就深化粵港合作、深港合作、推進粵港澳大灣區建設、實現高質量發展進行深入交流，雙方一致同意着重發展人才流動、人員培訓和教育、科技創新、金融發展等領域，並將通過13個專班負責落實。李家超亦提到，習近平主席曾指出香港要發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，不斷增強發展動能，抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略。

目前大灣區的孵化器、眾創空間數量全國第一，發明專利的有效量、PCT國際專利有效申請量亦居全國首位，港深廣創新集群更在全球創新集群百強排名中蟬聯第二名。可見大灣區具條件成為國家高質量發展戰略的示範區，這亦是香港必須抓緊的機遇。

創科是激活香港經濟高質量發展的重要引擎，必須制訂前瞻性的創科政策，切實推動創新科技發展，把數碼港、科學園、北部都會區連結起來。香港更積極主動參與大灣區建設，與其他大灣區城市「強強聯手」，將產生協同效應，帶來更大經濟效益，實現高質量共同發展。

大灣區建設藍圖已經繪就，關鍵是要針對落實中的突破點，轉化為推動香港高質量發展的生產力。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布實施以來，香港各界積極參與大灣區建設，取得不少實質進展，政府推出措施鼓勵居民和專業人士到大灣區城市居住、工作及創業，同時支持港企和優勢產業抓緊大灣區發展機遇，大灣區城市更能藉此開拓國際市場，充分發揮香港「引進來、走出去」的雙向平台角色，為本地高質量發展注入持久動力。