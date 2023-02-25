俗語說「唔發火，當病貓」，講中晒中央政府對美國駐港澳總領事及總領事館干涉中國內政、插手香港事務的所作所為，已達到忍無可忍的地步。

事緣美國駐港澳總領事梅儒瑞到港上任後的行徑，愈來愈超出及違反國際公約的規定，更公然於上周出席美國智庫舉辦的研討會上詆毀香港，攻擊《港區國安法》，抹黑人大常委會就漢奸黎聘用英國御用大狀辯護事件釋法，公然威脅美商會撤出香港，抹黑香港營商環境，誤導公眾輿論，搗亂人心。對此，我國外交部駐港特派員公署特派員劉光源約見梅儒瑞作出嚴正交涉，並向他及美領館當面劃出「三條紅線」，聲明不能逾越，否則後果自負，真令人解氣，大長中國人志氣！

「三條紅線」即中方當面嚴正要求美方：不得危害中國國家安全，不得在香港搞政治滲透，不得詆毀破壞香港發展前景。這是自早前外交公署要求美方若要接觸港府官員和政界人士，便必須提前5日通知的外交行動又升了一級，而且是更嚴重的當面交涉、警告的一級。梅儒瑞真是更「霉」更「衰」！正所謂：「面是人哋畀，架是自己丟。」

外交公署劃出三條紅線，是香港歷史的空前，也是特區成立以來的空前。梅領使應重溫新中國成立以來的歷史，從不承認任何帝國主義強加在中國人頭上的不平等條約，從不怕外國打壓封鎖制裁，獨立自主行使和維護國家主權、維護民族獨立。1949年上海解放時的美國駐上海副領使駛車撞入上海閱兵的人群，進行侮辱和破壞，終要公開登報道歉和賠償才能獲釋，何況74年後強大的中國，還容許美霸在香港特區橫行搞滲透、破壞及公然抹黑嗎？請重讀毛澤東寫的《別了，司徒雷登》一文吧。