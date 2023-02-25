俄烏衝突滿一周年，至今誰勝誰負難分曉，但是有一點可以肯定，就係呢場戰爭衝擊全球經濟，全世界都係輸家！聯合國上月發布2023年世界經濟形勢與展望嘅報告，預測俄烏戰爭觸發嘅糧食和能源危機，加上高通脹、疫情持續影響、氣候變化等因素夾擊，全球經濟增長將從去年約3%降至今年嘅1.9%，警告全球經濟有陷入衰退嘅風險。

俄烏戰事令烏克蘭滿目瘡痍，其GDP去年大跌30.4%，初步估算重建復興費用最少需約3,490億美元，可謂天文數字！呢，世界糧食計劃署（WFP）亦指出，一年戰爭令三分之一烏克蘭家庭有糧食問題，WFP每月要向300萬烏克蘭人提供食物援助。

至於俄羅斯，靠自給自足嘅「堡壘俄羅斯」戰略，頂住了美國及西方嘅制裁，加上中國、印度大手購入石油，令去年經濟最終只減退2.1%，不如外界當初預期嘅10%至15%般嚴重。不過，據西媒分析，隨着戰事持續令軍費增加，而今年嘅石化能源出口收益亦將比去年顯著減少，俄羅斯今年一月已錄得248億美元預算赤字。此外，普京揚言為士兵提供先進裝備，又要大力生產海陸空先進武器，這些都在在需錢！

至於歐美，亦因俄烏戰事推高油價，致通脹飆升，民眾叫苦連天！而美國援烏最豪，之不過美國人民對援烏熱情已大減，共和黨更要求切斷助烏抗俄援助！全球陷入經濟衰退陰霾下，此時此刻，中國指出俄烏衝突波及全球，不能無限期拖下去，中方立場就係「勸和促談」，爭取形成國際社會喺烏克蘭問題上嘅最大公約數。既然兵凶戰危，俄烏彼此亦膠着，與其再打個天昏地暗，死傷枕藉，通過談判解決爭議，不啻係一道清泉！