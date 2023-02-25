懲教署於上月16日起恢復還押及定罪在囚者可接受額外親友探訪安排，該安排因新冠疫情暫停逾一年。47人涉嫌策劃及組織參加2020年7月的所謂「35+初選」，被控干犯《港區國安法》「串謀顛覆國家政權罪」，案件近日在西九龍法院審理。連日來法庭外出現了排隊黨，疑將籌號交予「旁聽師」入庭；而一群亂港分子也化身「探監師」，企圖製造新一輪監獄風雲，情況令人關注及擔憂！

在案件審理期間，有傳媒發現很多亂港分子混入排隊黨，並將籌號疑交予「旁聽師」，企圖混入法庭搞事。另外，隨着懲教署恢復額外親友探訪安排，有一群亂港分子則化身「探監師」，在監獄中播「獨」斂財，騙取政治光環，圖謀掀起監獄風雲，肆意抹黑懲教署及其職員，密謀新一輪政治對抗。

「探監師」濫用權利唆擺在囚者投訴，據消息人士透露，相關額外探訪安排恢復後，一眾黑暴餘孽竟然化身為「探監師」，慫恿更生人士寫信投訴懲教署職員，妄圖挑戰懲教署的監管，甚至靠此斂財。

懲教署的任務是保障公眾安全和防止罪案以締造美好香港，除致力以穩妥、安全、人道、合適和健康的環境羈管交由其監管的人士，以及與各界持份者攜手創造更生機會外，更通過社區教育提倡守法和共融觀念。香港監獄素以人性化管理，舉世公認，過去甚少聽到有更生人士投訴懲教署，但在「黑暴」後，投訴卻有所增加。

有人在「探監師」的蠱惑下，以「監獄沒有冷氣」等荒謬藉口投訴，實屬政治炒作，事件反映出部分亂港分子依然賊心不死，妄圖藉此賺取政治光環，謀劃新一輪政治對抗。

「坐監不是度假」，監獄的牢房因應建築環境、安全、健康、設計等元素，未能安裝冷氣，實屬合理。大家不要忘記，在囚人士在牢房睡覺休息的時候，懲教署職員還需要巡邏不同樓層的牢房，在沒有冷氣的情況下，懲教署職員比正在休息的在囚人士更辛苦！懲教署管理層一直致力優化監獄的環境，包括引進電子監獄的設施，以提升院所的運作效率和更生工作的成效，務求持續優化香港的懲教制度，保障公眾安全。

「探監師」的邪惡罪行，可能觸犯「刑事罪行條例」第9、10條的「作出具煽動意圖的作為罪」，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為，慫恿更新人士不循合法途徑促致改變在香港的依法制訂的事項，引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意，首次定罪可被處罰款5,000元及監禁兩年，其後定罪可處監禁3年。

「探監師」罔顧法紀，唆擺在囚人士作出所謂投訴，試圖製造監獄風雲，破壞監獄的良好秩序及紀律，當局必須密切留意及監察，並把相關違法人士繩之以法，彰顯法治公義。