正論：謀財害命喪天良　治安崩壞道德亡

香港發生駭人聽聞的肢解烹屍案，受害者年輕貌美多金，卻疑因遇人不淑，慘遭前夫一家殺害。最令人不寒而慄的是，兇案主謀竟疑為一名前警員，有人因財失義，謀財害命，串同家人策劃和實行殺人分屍。世風日下，治安敗壞，道德淪亡，嗚呼哀哉！

下嫁譚仔米線太子爺的時裝界名媛蔡天鳳，上周二被人接走擬與前夫所生女兒見面後人間蒸發，執法部門追查至大埔龍尾村一村屋單位，揭發她已慘遭殺害並肢解碎屍，部分碎屍曾經烹煮，殘肢存放雪櫃，令人毛骨悚然。死者前夫父母及兄長同日被捕，執法部門昨日繼續展開調查，終於在東涌截獲疑欲潛逃的死者前夫，天網恢恢，疏而不漏，此之謂也。

這宗令人髮指的冷血兇殺案，動機源於一個涉款數千萬元的豪宅物業。據悉死者雖與前夫離婚，但仍在財政上照顧前夫一家，包括與前夫所出的子女，所居豪宅正是由死者出資購入，名義上由前老爺持有。但死者有意出售該物業套現，有人反對不遂，加上知悉死者並未與現任「丈夫」註冊，死後遺產將留給子女，疑因此動了殺機。至於策劃這宗案件的主謀，有指正是死者前老爺，此君曾任職警隊，官至警長，消息指他當差期間曾捲入強姦案，聲名狼藉。如今看來，有人心術不正，禽獸不如，絕非一朝一夕的事。

城之將亡，必有妖孽。發生如此喪盡天良的案件，不僅是涉案家庭的悲哀，更是整個社會的悲哀。案件表面原因是財迷心竅，但深層原因是人心不古，道德淪喪。每隔一段日子，香港就會發生泯滅人性的兇殺案，近年令人印象最深刻的是2013年大角咀劏房殺親碎屍案。當時已有論者分析，年輕人成為失落的一代，導致他們對現實不滿和憤慨。惟放諸今次這宗兇案，疑兇不僅涉及年輕人，連曾為執法人員的長者也牽涉在內，可見整個社會風氣已敗壞到極其惡劣的程度。

事實上，在這10年間香港經歷巨變，政治動亂多不勝數，2019年的黑暴打砸搶燒，部分涉案人士不是獲輕判就是逍遙法外，更是開了極壞先例，尤其遭縱火燒傷的李伯，兇徒至今仍未落網。正正是當局執法不力，法庭輕判，致令壞人惡向膽邊生，多麼喪盡天良、窮兇極惡的事情也不怕幹、敢去幹。即使黑暴已經平息，但治安仍未見好轉，幾乎日日都有街頭暴力血案發生，不是黑社會互相廝殺，就是南亞兵團內訌互斬，再不然涉及毒品利益，在街頭開槍也是等閒事。

去年本港整體罪案數字為70,048宗，較前一年上升8.7%，破案率只有三成半，但高官竟然沾沾自喜形容為「多項主要罪案數字錄得香港回歸以來最低」，令人無言。恰恰是港府對治安轉差視若無睹，對黑社會作惡不聞不問，對街頭仇殺置若罔聞，才會助長心術不正者的氣燄，刺激壞人肆無忌憚作惡。世不患無法，而患無必行之法。殘酷兇案一再發生，正是香港社會沉淪的縮影，港府繼續把頭埋在沙堆，自我感覺良好，難保更變態的案件不會陸續有來！