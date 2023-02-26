功夫茶：南亞兵團又開片　刀光劍影冇時停

疫後第一份《財政預算案》「派糖」大縮水，市民唔爽口出怨言叫阿媽；之不過，財爺喺預算案結語時依然自我感覺良好，佢話隨着疫情過去，自由出行，大型盛事復辦，許多港人都開心起來，因此觸發「開心香港」嘅活動想法喎！

各位市民唔知有冇開心起來呢？每日打開東網視頻或《東方日報》，總有南亞幫、假難民嘅「新聞」，不是刀棍齊施追打同鄉，就係打家劫舍，劈友老笠，總之佢哋無惡不作，早已成為香港無處不在嘅治安毒瘤！講真，女士出夜街，去到僻靜地方，更加係提心吊膽，皆因南亞賊黨搶劫夜歸女嘅「新聞」已經唔係新聞，而係「常聞」！

大家唔知有幾感覺到「開心香港」？口痕友就話「動感香港」多啲喎，香港真係不折不扣嘅「動感之刀」，南亞兵團、假難民斬人劈友已成家常便飯，功夫茶都寫到手指起繭啦！呢，本月24日晚上10點幾，又有兩批共十多名南亞漢，手持鐵通等武器喺尖沙咀重慶大廈門外追逐打鬥，混亂中有附近店舖被殃及損毀，途人見「六國大封相」喺月黑風高下上演，連忙報案求助。未幾執法人員趕至，手持盾牌戒備並喺附近兜截，惟冇發現疑人影蹤，調查後將案件列「刑事毀壞」跟進，暫無人被捕。

從網民拍下嘅片段可見，當時場面混亂，但見多名南亞裔人士喺重慶大廈一帶追逐叫囂，亦有大漢從麼地道衝出彌敦道，部分人更手持長約3呎鐵通，殺氣騰騰呼嘯而過，儼然中國古時農民作反起義！一個如此動感香港，宜居嗎？

香港的確曾經係個宜居城市，有外媒每年都會選出25個全球最宜居嘅城市，評選準則都幾全面，除咗生活安全、交通便利、犯罪統計數據，甚至親近大自然機會均喺統計範圍之內。香港過去喺全球最宜居城市嘅排名頗高，可惜近年排名顯著下跌。數字會說話，根據最新數據，2022年共錄得70,048宗罪案，破案率僅35.2%。另外，黑幫相關罪案錄得大升35.3%；仲有假難民在港賴死唔走，佢哋作奸犯科，呢，去年就有687名持「行街紙」嘅非華裔人士犯案被捕。根據本報記錄，今年一月都有16人被捕，所犯嘅不離傷人、刑毀、爆竊、行劫、洗黑錢、藏武等，要言之，南亞兵團、假難民已成為本港揮之不去嘅治安毒瘤！

嗱！過去10年政府已經使咗約85億元公帑處理假難民問題，議員形容如同無底深潭，並指出每一名假難民一個月最少要花費3,300元。依家仲有萬多宗假難民遣返聲請個案未處理，俗語話「打劫紅毛鬼，進貢法蘭西」，依家卻係「打劫港基層，進貢假難民」，養一大班社會毒瘤搞到香港雞毛鴨血。香港，點開心？