美國資深記者赫什最近揭露美國炸毀德俄北溪天然氣管道的實情，一是早在去年烏克蘭戰爭爆發前便已計劃。二是美國總統拜登與國家安全部門討論了9個月，終於決定炸毀。三是挪威涉及，就連德國總理亦在炸前知悉。美國及挪威迄今沒有澄清，只是否認，顯然真有其事。

若真有其事，便暴露出美國在烏克蘭戰爭背後的動機──破壞德俄在天然氣進口與在歐分銷的合作，再進而使用烏克蘭的危機誘使俄羅斯開戰，從而把整個歐洲捲入，不讓俄德可進一步與歐盟其他國家合作，穩定俄歐關係。挪威依從美國，從來如此，可惜德國無力反對，正是在美國駐軍的威逼下，任人魚肉。

而最重要的啟示是，美國為保霸權，會不惜一切。北溪天然氣管道的俄德合作，標誌着德國帶領歐盟鞏固建基在俄國天然氣基礎上的歐洲能源安全，也借此把俄歐的關係綑綁在俄德的經濟合作上。從根本上這就突破美國在歐洲借北約之力來進逼俄羅斯的計劃，從根本上扭轉歐洲發展的方向。德俄合作、歐俄合作，當然會排斥美國，擺脫美國的控制。此所以與此同時，德、法討論建立歐盟獨立的軍事應變部隊，增強歐盟國防自主，與美國主導的北約分家。也正因如此，美國甘冒天下之大不韙，炸毀北溪天然氣管道，斷絕這方面發展的機會，更以烏克蘭戰爭徹底破壞俄歐合作、歐洲統一的前途。

赫什的揭露局限於北溪天然氣管道的被炸毀，屬事實的重述，若在媒體發酵，便足以把底下美國的陰謀、炸天然氣管道的深層意義帶到國際討論。俄羅斯駐聯合國代表要求在安理會召開會議討論，中國代表要求進行調查。若真能成事，在調查的過程裏，將會把美國及西方的種種政治陰謀訴諸公眾耳目，讓國際社會認識美國的陰謀詭計、胡作妄為，以及西方各國底下爾虞我詐的鬥爭，也使眾多的國家明白在謊言底下，美國是怎樣漠視侵犯別國主權，就連盟國亦不例外。

或許美國及其附從不會讓北溪管道被炸事件在聯合國安理會上討論，更遑論進行調查。中國應聯合國際上的同道，不僅是俄羅斯，自行進行調查。一是政府合作，另一是以非政府組織合作。對美國的罪行，不可能再次噤聲，而應廣作調查，廣作宣揚，戳破美式傳媒一直以來製造的假象和謊言，還世界一個公道。