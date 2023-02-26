中國外交部駐港公署特派員劉光源日前約見美國駐港澳總領事梅儒瑞，對美國總領事和總領事館有史以來劃出3條「紅線」：一是美方不得危害中國國家安全；二是不得在香港搞政治滲透；三是不得詆毀破壞香港發展前景。這3條「紅線」極為嚴厲，如果觸碰，意味着中美關係將受到嚴重影響。

按照國際慣例和外交規矩，中方可以對美國總領事和總領事館採取必要的外交行動，令其離境、關閉領事館等。梅儒瑞上任總領事不久，就明目張膽地干預中國香港事務。據報，上個月他出席一個網上論壇時，誣衊香港出現政治打壓、法治水平下降，聲稱有1.5萬名在港美國公民過去3年搬到其他城市；他還攻訐全國人大常委會解釋《港區國安法》，擴大了行政權力，削弱了司法獨立。

梅儒瑞還宣稱，現在起就要採取行動，邀請香港各大學、研究機構、智庫等召開研討會，組織「培訓」，加強交流……其目的是向潰不成軍、轉入地下的反中亂港勢力吹出集結號，把他們重新組織起來，重新培養訓練一批代理人，捲土重來。中國國安部門評估香港的國安形勢依然嚴峻，確有所指。

香港回歸後，英美西方並沒有減弱香港長期作為「反共前哨陣地」、「反共橋頭堡」、「顛覆基地」的功能；相反，他們大大加強了這方面的工作。英國駐港總領事館、美國駐港澳總領事館是他們全球最大、人員最多、工作最繁重的領事館，之所以如此，因他們肩負着特殊重要的政治使命——利用香港打擊中國。為達此目的，必要的時候可以不惜毀滅香港，2019年的反修例暴亂，就是他們摧毀香港、顛覆中國的有硝煙的黑暴「戰爭」。這場戰爭，因為《港區國安法》利劍揮出，他們以慘敗告終。然而，中美國運之戰打得正酣，拿香港當抓手和支點，依然是美國遏華毀華的不變戰略，美國駐港澳總領事館一定還會動作多多！