俄烏戰爭迎來一周年之際，中國連續發表3份重要文件，包括《美國的霸權霸道霸凌及其危害》、《全球安全倡議概念文件》、《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》。有人形容這是中國以負責任的大國態度，積極處理國際事務的大手筆，因此獲得不少國家認同。但對美國而言，3份文件有如3把利刃，似乎都是衝着它而來，自然不會好受，也不會認同。

尤其是關於美國霸權的報告，可謂字字戳心，句句入骨。美國駐華大使伯恩斯批評這是「粗暴的宣傳，不是大國應有的風範」。甚麼才是大國應有的風範？美國以下三濫手段打壓遏制中國，算不算是大國風範？美軍出動隱形戰機對付一個民用「流浪氣球」，又算不算是大國風範？來說是非者，就是是非人，美國在中國面前強調大國風範，本身就是一個笑話。

同樣可笑的是，白宮國家安全顧問沙利文在回應中國關於政治解決烏克蘭危機的立場文件時，聲稱其第一反應是文件只列第一點、即尊重所有國家的主權就夠了。原來老美也知道尊重所有國家的主權，這倒是新鮮事。美國軍事入侵阿富汗、伊拉克、利比亞、敍利亞等等，有尊重過這些國家的主權嗎？美國當年轟炸中國駐南斯拉夫大使館，現在肆意插手台灣、香港、新疆等問題，有尊重過中國的主權嗎？

風水輪流轉，過去一直是美國對其他國家說三道四，尤其喜歡對中國指手畫腳，現在中國也以其人之道還治其身，發表報告揭露美國霸權的醜陋本質，反映中國不再逆來順受，化被動為主動。西方也許又要批評中方搞「戰狼外交」，那就隨便批評好了，做戰狼總好過做綿羊。做綿羊只能任人欺負，做戰狼起碼可以令對方有所畏忌。

正如一位歐洲學者指出，無論中國怎麼做，美國對華打壓態度都難以改變，因為讓美國焦慮的不是中國在做甚麼，而是其存在本身。沒錯，隨着中國體積愈來愈龐大，美國只會愈來愈焦慮，愈來愈不擇手段，中國與其被動捱打，何不主動出擊？俄國獨力對付西方數十國家尚且毫不退縮，中國又有何懼？大不了與俄聯手，搞他個天翻地覆，徹底埋葬美國霸權。畢竟天下苦美久矣，許多受美國欺凌的國家敢怒不敢言，只能逆來順受，中國發表報告怒批美霸，也算替他們出了一口氣。