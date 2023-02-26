明年是美國大選年，拜登為求連任，早前已出示體檢報告，證明身體健康可以繼續勝任總統之位，但這並未足夠，他更需藉着強硬反俄反華的姿態，打腫臉充英雄爭取連任。日前戲劇性突訪基輔跟澤連斯基攬頭攬頸，擺明就是為了連任造勢的一場大騷。可惜做騷就是做騷，從今次軍援只有5億美元觀之，美國援烏愈來愈縮皮。

必須指出，美國國債已突破31萬億美元，快將觸及上限31.4萬億美元，債台高築；加上共和黨不斷施壓，質疑美國援烏的錢落入當地貪官口袋、武器流入黑市，特朗普更揚言，只要他上台執政，24小時便可結束俄烏戰爭。重重壓力下，拜登發起的這場代理人之戰，只許成功不許失敗，寫在牆上。

與此同時，中國發表包含12點主張的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，有意擔當斡旋角色，勸和促談。事實上，中國已積極進行促和任務，中央外事工作委員會辦公室主任王毅參加德國慕尼黑安全會議期間，便曾會晤烏克蘭外交部長；其後到訪俄羅斯，獲總統普京接見。不旋踵即發表上述文件，以中國一貫「不打無把握的仗」作風觀之，如此高調，肯定是有一定把握。

西方民間對俄烏戰爭已愈來愈厭倦，各國政府援烏口惠而實不至，這場燒銀紙的戰事若能有一個體面的下台階結束，相信絕大部分國家也樂觀其成。澤連斯基最近又放話求見國家主席習近平，但未獲中方理睬，北京顯然正在等候合適時機，要麼不出手，一出手便必須成功，當習近平接見澤連斯基之日，肯定就是停戰和談之時。現在唯一最大的障礙就是美國，拜登為求連任，烏克蘭非勝不可。這場戰爭是和是戰，將再次見證中美角力誰勝誰負。