俄羅斯與烏克蘭兩國交火，至今長達一年，未見有停火迹象。開戰初期，歐美國家的民眾都表現得滿腔熱誠，支持國家出錢出力，援助烏國抗俄，但時長日久，不少人已露出疲態，一方面因為長貧難顧，另一方面是基輔政權腐敗成風，西方捐出去金山銀山，卻不知有多少掉進了貪官口袋，因此歐美部分地區開始掀起反戰風潮。

俄烏雙方師老兵疲，西方又愈來愈多人厭戰，中國便在這時候站出來，草擬和平方案，讓莫斯科和基輔盡快休兵。中方的具體建議尚未出台，西方媒體就忙不迭潑髒水、講酸話，像是生怕北京一旦成功，會奪去世界和平光環。西媒的批評主要有兩點：一、拉攏敵對雙方談和的角色，中國素來不熱衷於擔當，今番請纓，想必是不安好心；二、中國在俄烏戰爭的角色並不中立，明顯是偏向莫斯科一方。

實際上，雖然中國較少擔演促進和談的角色，但也不是全無先例，譬如蘇丹和南蘇丹的戰爭，北京就曾居中斡旋，讓雙方坐下來談判。自上世紀80年代起，中國推行改革開放，國家大部分時間都是深自韜晦、默默耕耘，對外面世界的紛爭少有聞問，只是一心一意謀求發展。然而，近半個世紀過去了，中國已經漸次崛起，有能力為世界承擔更多、更重的責任。尤其是俄烏戰爭，幾乎把全球重新捲入了冷戰時代，要想平息紛爭，當今環顧全球，除中國國家主席習近平以外，再無其他人有此能力和威望。

中國人不特別愛出風頭，但到了不能不出頭的時候，也是義不容辭的。至於說中國不中立，那可是笑話，權當中國未必完全中立，但在俄烏戰爭一事上，肯定比其他大國會來得更公正、客觀吧。