土耳其南部接壤敍利亞邊境繼本月6日經歷黎克特制7.8級強震後，日前再發生6.4級地震，一幕幕樓宇坍塌、居民被困瓦礫的畫面再現。然而，美國全國廣播公司報道土國小城鎮Erzin經歷7.8級地震後，無建築物倒塌，無人死亡，原因只不過是該鎮一向嚴守建築物抗震標準，值得世人反思究竟是天災無情，還是人禍攞命。

據報月初的強震之後，距離震央約112.6公里的Erzin，只有部分建築物受損，有如天堂之地般力保鎮上沒有人命損失，反觀距離Erzin約19公里的奧斯曼尼耶則房屋倒冧，頓成人間煉獄。不得不說Erzin的官員過去每當發現有不符合抗震要求的建築物時，定必要求拆卸，擇善固執終於換來回報，事關土耳其當局發布，大地震造成至少8.4萬座房屋倒塌或嚴重損毀，世人驚訝為何土國有那麼多豆腐渣工程，輿論批評當局自上世紀60年代起定期「特赦」未獲安全證書的建築，只要繳付費用，就可以讓違規建築「合法化」的做法，釀成今次死亡人數近5萬人的重大慘劇。

雖然香港遭遇重大地震的機會微乎其微，不過香港的違規建築不在少數，新界的僭建問題、市區亦有不少樓宇肆意改建劏房，「三無大廈」更如雨後春筍，反映當局疏於監管，執法不力。在風平浪靜的日子，各界不會意識到有法不依、敷衍草率所造成的安全隱患，待得荃灣區有劏房將污水渠接駁雨水渠，造成嗅覺大災難；有樓宇做清拆僭建物工程時，對人流缺乏周全考慮，出現鐵枝插頭死亡事件，已是恨錯難返。正如Erzin市長對抗震要求的堅持，總是忠言逆耳，有人喜歡平日少流點汗，遇事時直接送命，那是他們的事，誰又有空在乎主事人之死活，但請他們不禍及無辜就是了。