外交部駐港公署日前約見美國駐港澳總領事梅儒瑞，就其一系列干預香港事務的錯誤言行表達強烈不滿，並明確劃出三條「紅線」，要求美方不得危害中國國家安全，不得在香港搞政治滲透，不得詆毀破壞香港發展前景。公署亦敦促其恪守外交官職業操守，不要在錯誤道路上愈走愈遠。惟美領事館回應時仍然嘴硬，聲稱「深切關注」香港的「自主權被侵蝕」，會毫不猶豫地在公開及私人場合發聲。

梅儒瑞曾公然在出席美國智庫舉辦的研討會上詆毀香港，攻擊《港區國安法》侵害人權，抹黑人大就黎智英案釋法是擴大行政機關的權力、破壞司法獨立，更抹黑香港營商環境，威脅美商會撤出香港。打着「關心香港」的幌子誤導公眾輿論，顛倒是非，其行為毫無操守可言，更違反國際公約的規定。

美方口口聲聲說香港法治、權利及自由「受破壞」，然而事實是自《港區國安法》實施以來，香港由亂及治，不只堵塞了特區維護國安「不設防」漏洞，保障市民，法治優勢堅如磐石，本港高度自由開放的營商環境亦得到提升，國際金融、貿易、航運中心地位穩固。可是美方對此視而不見，在不同場合對香港大潑髒水，充分反映其亂港遏華的狼子野心。

梅儒瑞作為駐外的外交官，應做的是與他國或地區打好關係，而不是對別國內政指手畫腳，中國駐美外交官也沒有對美國的種族、槍枝問題等指指點點。再者，現在隨着疫情減退，香港重回國際舞台中心，大好前景擺在世界面前，西方政客再詆毀香港，只會暴露其亂港遏華的險惡用心，希望他們好自為之恪守三條「紅線」，反中亂港只有失敗一途，無論再怎麼演，都只會自取其辱。