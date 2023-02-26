俄烏戰爭一周年，戰局仍處於膠着狀態，美歐多國繼續大力供武撥火。際此，中國外交部發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出12項政治解決的主張；其時，王毅正在歐洲展開和平之旅，訪問多國包括俄羅斯，中國副代表戴兵則在聯合國大會詳細闡述中國促和止戰的立場。經過3年黑色暴亂和新冠疫情侵襲疊加折磨的香港老百姓，切身感受和平和諧、安定繁榮是人民最大的福祉。

在俄烏戰事不斷升級，發展到不排除有爆核戰或生化武器戰升級危險下，看到我國政府12項政治解決主張，為世界和平帶來一線曙光。無他，只因覆巢之下必無完卵，俄烏戰爭進一步升級惡化，整個世界都不會有人可獨善其身，香港也不會例外。

12項主張包括：一，尊重各國主權；二，摒棄冷戰思維；三，停火止戰；四，啟動和談；五，解決人道危機；六，保護平民和戰俘；七，維護核電站安全；八，減少戰略風險；九，保障糧食外運；十，停止單邊制裁；十一，確保產業鏈供應鏈穩定；十二，推動戰後重建。12項主張的基礎和前提就是以和為貴、勸和促談、停止戰爭、透過談判解決爭端。

中國政府是當今世界最無私無畏、最真誠、最具實力地位的魯仲連，作為中國人一分子，支持我國政府積極努力推動地球走向和平，避免爆發第三次世界大戰的人類大災難。為何說我國最無私？因我國從沒發戰爭財，也沒有在他國派駐一兵一卒。為何說我國最無畏？因我國有軍事實力有核武器，不怕核武力威脅，也公開承諾不會首先使用核武器。為何說我國是最真誠的和平使者魯仲連？因為舊中國曾經飽受帝國主義列強侵略瓜分，中國人民最渴望和平，最反對侵略戰爭和霸權主義。