俄烏之戰再打下去，即使烏克蘭得到美國及西方更多先進武器援助，並反守為攻，但想奪回全部被俄方控制嘅領土，包括2014年遭俄羅斯吞併嘅克里米亞，呢個目標似乎渺茫，儘管總統澤連斯基喺烏戰周年紀念儀式表揚國人，並相信國家今年將無堅不摧，甚至戰勝俄國！

俄羅斯怎說都是核武強國，無論軍隊、人口和經濟規模都比烏克蘭大得多，即使開戰以來主戰坦克消耗咗一半，餘下數目都比烏克蘭多一倍。總統普京既然挑起「特別軍事行動」，以其強悍和永不言敗精神，閃電戰無功也必定同你打長期消耗戰，企圖用時間消磨烏軍意志。事實上，從目前看來，雙方都未見有能力予對方致命一擊，戰事再拖下去，都唔知會打到何年何月！

俄烏兩國人民都有厭戰情緒，於戰事一周年之際，中國外交部發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出12點具體主張。中方敦促各方保持克制理性，彼此盡快恢復直接對話，逐步緩和局勢達致全面停火，又謂啟動和談係唯一出路，中方願意為此發揮建設性作用。

事實上，中方此時提出「勸和促談」，可謂「時間啱啱好」，皆因俄烏打到今時今日，彼此損兵折將，國內人民亦不好過，更有反戰情緒。

澤連斯基亦深知時間不在自己一邊，美歐都不會無限期提供軍援，長貧難顧，一味伸手做「丐幫幫主」唔係辦法，是以佢對中國嘅主張都話「同意部分內容，希望中方能參與和平進程」，語氣明顯冇之前咁強硬。至於普京，受盡美國及歐盟諸國制裁，當今「真正朋友」唯中國而已！既然中國促停火和談，其實都係一個下台階。「德不孤，必有鄰」，同中國做好朋友，攜手拚經濟才是王道。