「廉頗老矣，尚能飯否？」這千古名句，道出了我們一直以來對長者（銀齡人士）工作能力的思考。過去長者一直被歸入社會福利政策，但隨着醫療改善，人均壽命延長，不少60來歲的哥哥姐姐們仍然充滿活力；同時在社會各行各業都大喊人手短缺之際，如何讓一些有心有力的長者繼續在社會發光發熱，是一個值得思考的問題。

香港60歲以上人口佔社會比例愈來愈高，在人口金字塔，佔比例最高的群組是60-64歲，近63萬人（8.6%），而65-69歲有近54萬人（7.3%）。在這個年齡組別中，有心有力的人不在少數，是一個寶貴的人力資源寶庫，但在香港，65歲或以上長者勞動參與率只有12.1%，遠低於日本25.6%、南韓36.3%、新加坡32.9%、美國18.9%。由此說明，銀齡勞動力市場仍然有很大的發展潛力，筆者對推動銀齡就業提出4個原則：有保障、有選擇、有發揮、有尊嚴。

首先是有保障，完善退休保障是推動銀齡就業的前提，近年政府花在長者退休保障上的資源不少，包括長者綜援、長者生活津貼、高齡津貼、廣東計劃、福建計劃等，去年更統一了原來兩級制的長者生活津貼，現時合資格長者可以領取每月4,060元，約有42%的適齡長者正在領取。但未來應要進一步完善退休保障，包括盡早落實取消強積金對沖、推動建立勞資官三方供款的綜合退休保障制度等，保證長者退休後生活無憂。

至於有選擇，是指退休後生活無憂，可以自由地選擇是否繼續工作，而不是晚景淒涼被迫為口奔馳。不過，現行制度會否因領取長者生活津貼有入息限制，而令有意欲工作的長者陷入兩難處境，要麼放棄工作，要麼放棄所有津貼，這不但打擊長者的工作意欲，亦是對勤勞長者的懲罰。筆者建議，如果我們視生果金和長者生活津貼是一種權利，就應全面檢討相關入息限制，例如放寬申請資格入息上限，或對一些超出入息資格的長者提供部分金額津貼。

談到有發揮，銀齡就業就是老有所為，繼續為社會發光發熱。現時的中高齡就業計劃，雖然可以為僱主提供最多為期6個月、每月5,000元的培訓津貼，但每年只能成功為800多名60歲以上長者成功配對工作。筆者建議加強相關計劃的宣傳及簡化申請手續，政府可為願意聘請長者的企業提供稅務優惠。企業亦可為長者提供一些工作上的調整，例如工作的時數和日數，提供適當的工具器材支援，打破年齡歧視，建立長者友善的職場文化。

最後是有尊嚴，我國自古就有尊長敬老的傳統，我們要為長者提供生活的基本保障，但同時隨着長者的健康和活動水平提升，他們有經驗有智慧有能力，不應因為年齡而被排除於職場，鼓勵他們自由地選擇，不論是繼續工作，還是其他的生活方式，這才是對長者最大的尊重。