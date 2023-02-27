從伊拉克、伊朗、敍利亞到烏克蘭，怎可能看不清美國霸權呢？當美國也可以炸俄德的北溪1號及2號天然氣管道，不管盟友，不管環保影響，也不管國際規則與道義，中國還要忍氣吞聲，韜光養晦嗎？

俄羅斯敗在醒覺遲，2014年沒有與美國及北約決絕，反中了《明斯克協議》的緩兵之計。一是不知彼；二是不知己。閃電戰變成泥沼戰，也中了美國的計謀。烏克蘭之戰使中國看清美國陰謀，不會勉強一戰，而需加緊部署，增強軍力以備一戰。但台灣不如2014年的烏克蘭，美國不足以把台灣武裝，台灣也缺新納粹主義分子。可是烏克蘭2014年後可急速在北約協助下把軍力大幅提高，政權也由新納粹主義者與美歐返回控制。2023年的台灣會不會以相類的方法，由美國連同日本將之台獨化、軍事化，一如美國及北約構建烏克蘭反俄勢力呢？海外親美反共反華的華人不少，美國怎會不懂得利用？他們也豈不會賣身投靠？香港黑暴分子已有大批移民台灣，他們在港可以用黑暴破壞，將來美國攻擊中國包括香港時，他們又怎會不獻身作為侵華先鋒？

黑暴之外，香港社會仍有不少親美仇共仇華人士。內地二、三十年市場改革，文化美國化，亦多不缺在中美衝突之時會反叛的。資本主義、帝國主義與殖民主義一、二百年的文化霸權，要扭轉不易，也需時日，但在今天，美國趁打擊俄羅斯、歐盟的同時，也開啟對華的混合戰爭。作亂香港不成，重心在台灣，以台灣來觸發中國的反應，一如對烏克蘭俄裔壓迫，誘使俄羅斯出兵。

統一台灣便不單止是收復舊土，更是中國復興國族存亡的大事。便不能只考慮收復台灣的成本與代價，而要將之放在中美決戰、民族復興的大局來衡量。俄羅斯在烏克蘭是失算，選擇戰爭的時機不好，方法不妥。2023年應由中國韓戰時的志願軍方式，或北約的僱傭兵包裝，不需用正規軍作戰，讓美國及北約可在國際上打擊俄羅斯，煽動國際媒體和人心。俄羅斯是缺乏準備，不懂變通，也沒能力如中國打擊印度、越南那樣，速戰速退。中國吸收烏克蘭戰爭的教訓，不能不知敵我，不作詳盡的準備便貿然開戰。統一台灣，未必武統，但不排除武統。經濟圍堵可有稍長時間，武統必要雷霆閃電，一擊便中。選擇的時機在我，不應有時間的預先限制。