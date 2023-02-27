俄烏戰爭周年之際，中國發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。這是新中國成立以來，中國政府首次就影響全球戰爭危機以政治方式解決問題的文件，彰顯大國地位和責任，是大手筆。

這份文件站位高、托體大，提出的12點主張，對解決當今世界因為某超級大國推行霸權而挑唆引起的戰爭危機具普遍意義。所謂站位高、托體大，是因其指導思想和遠大目標是要在國際社會建立人類命運共同體。歷史將證明，這是一份有深遠歷史意義的歷史性文件，中國已站在世界舞台中心，為解決世界性的問題擔當角色。

中國提出的方案，是俄烏之戰只能政治解決；中方認為，這是唯一正確的解決之道，也是中方發揮作用之所在。俄烏戰爭打了一年，各方雖然也呼籲過要停火和談，但都是口頭嚷嚷；戰場上見到的，是要拚個你死我活，要在軍事上佔優勢才肯談判。美國和西方要的是「戰爭解決問題」，對烏克蘭不斷提升軍援和大殺傷力武器，派遣僱傭兵和軍事指揮人員參加戰鬥，在輿論上煽風拱火。

美國北約的軍援令烏克蘭在戰場上嘗到甜頭，澤連斯基趾高氣昂，拒絕與俄停火談判，或是提出俄方不可能接受的條件。澤連斯基的狂妄，反過來「逼」美國北約更多軍援和更先進的武器。因此，過去一年俄烏之戰愈打愈大愈慘烈是「主流狀態」，「政治解決」沒有可能。大家知道，人頭打出豬腦子的時候，誰勸架都是沒用的。

現在，俄烏雙方還是擺出要打下去，要打決戰、大反攻的架勢，然而，一年來的苦戰消耗，損失慘重，俄烏又不能不好好掂量掂量大決戰、大反攻萬一失敗的可怕後果。中國此時提出的政治解決之道，或有緩衝作用。北京當然也清楚，促和方案不可能被各方一下子認同接受，美國尤其會極力反對，它是看得出中國方案的精神正在撬動其霸權帝國，是站在歷史正確的一邊，而正確的東西總會戰勝錯誤的東西。